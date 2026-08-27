L'Europe vue dans le vert après les résultats de Nvidia

Une trader travaille à son bureau chez CMC Markets, dans la City de Londres

par Coralie Lamarque

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, à la ‌suite des résultats et des perspectives du géant technologique américain Nvidia, offrant un certain répit aux craintes liées à l'IA.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait ​gagner 0,23% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,13% pour le Dax à Francfort, une baisse de 0,38% pour le FTSE à Londres et une hausse de 0,06% pour le Stoxx 600.

Les investisseurs analysent la publication des résultats de Nvidia, le groupe à la valorisation la plus élevée au monde tablant sur une hausse de 70% ​de son chiffre d'affaires pour le prochain exercice fiscal.

Ces prévisions soulignent une demande inébranlable pour l'intelligence artificielle (IA), qui vient rassurer les investisseurs quant aux investissements massifs du secteur en la matière, bien que Nvidia avertit que les pénuries ​de composants mémoire continueront à freiner le rythme de son expansion.

"L'IA a atteint son ⁠point d'inflexion. Elle accomplit un travail utile. Ses applications sont productives et rentables. Désormais, la puissance de calcul génère du chiffre d'affaires", a déclaré Jensen Huang, ‌président-directeur général de Nvidia.

Dans les échanges après-Bourse, après un recul initial de près de 1%, l'action Nvidia progresse de plus de 5%, ce qui pourrait stimuler les valeurs liées à l'IA à travers le monde.

En plus de la technologie, la géopolitique continue de retenir l'attention des ​investisseurs. L'Iran et Oman s'emploient à finaliser les détails d'un accord ‌visant à contrôler le détroit d'Ormuz, a déclaré mercredi une source iranienne de haut rang.

De plus, le Premier ministre du ⁠Qatar, Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al Thani, doit se rendre jeudi à Téhéran pour tenter de relancer les efforts diplomatiques visant à mettre fin au conflit entre les États-Unis et l'Iran.

En parallèle, un projectile a frappé un pétrolier dans le détroit d'Ormuz, provoquant un incendie qui a ensuite été éteint, a déclaré jeudi l'agence britannique de sécurité maritime (UKMTO)

Alors ⁠que les perturbations de l'approvisionnement dans le ‌Golfe continuent de maintenir sous pression les craintes inflationnistes, les opérateurs se préparent à prendre connaissance d'une salve d'indicateurs économiques, dont les prix ⁠à la production en France et la croissance de la masse monétaire en zone euro.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N44N1QJ]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en légère ‌baisse mercredi, après la publication de données sur l'inflation aux États-Unis plus élevées qu'anticipé et alors que les investisseurs ont privilégié l'attentisme en amont de ⁠la publication des résultats trimestriels de Nvidia en fin de journée.

L'indice Dow Jones a cédé 0,21%, ou 113,52 points, à ⁠53.463,88 points.

Le S&P-500, plus large, a perdu ‌1,58 point, soit 0,02%, à 7.675,70 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 21,10 points (0,08%) à 26.130,20 points.

EN ASIE

Les marchés asiatiques évoluent en ordre dispersé, bien que ​les résultats supérieurs aux attentes de Nvidia stimulent la technologie.

La Bourse de Tokyo lâche 0,33%.

En ‌Chine, l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,73% et le CSI 300 des grandes capitalisations avance de 0,40%. La Bourse de Hong Kong perd 0,37%.

En Corée du Sud, le Kospi, à forte ​valeur technologique, gagne 1,25%.

CHANGES / TAUX

Sur le marché des changes, le billet vert observe peu de variations, à la veille du symposium de Jackson Hole, les marchés espérant obtenir des indices sur les perspectives du président Kevin Warsh pour la Réserve fédérale américaine (Fed).

Le dollar cède 0,04% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro avance ⁠de 0,07% à 1,1657 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,0 point de base à 4,6544%, tandis que le deux ans lâche 0,2 point de base à 4,2217%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers restent en déclin, sur fond d'espoirs que les négociations entre l'Iran et le Qatar puissent permettre la réouverture du détroit d'Ormuz et réduire les perturbations de l'approvisionnement liées au conflit au Moyen-Orient.

Le Brent abandonne 0,43% à 87,46 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 0,5% à 81,82 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 27 AOÛT :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Indice GfK sur le sentiment septembre -29,6 -29,6

des ménages

FR 06h45 Prix à la production juillet

- sur un mois - -0,6%

- sur un an - 2,6%

EZ 08h00 Croissance de la masse juillet 3,4% 3,3%

monétaire

USA 12h30 Inscriptions hebdomadaires au semaine ​au 208.000 206.000

chômage 22 août

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)