L'Europe vue dans le rouge avec le conflit en Iran

Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris

par Mara Vilcu

Les principales Bourses européennes sont attendues dans le rouge lundi à l'ouverture, alors que ‌les frappes militaires des États-Unis et d'Israël contre l'Iran ne semblent pas connaître de répit.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 1,68% à l'ouverture.

Les contrats ​à terme signalent une baisse de 1,83% pour le Dax à Francfort, de 0,77% pour le FTSE à Londres et de 1,79% pour l'EuroStoxx 50.

Ce lundi, les yeux sont rivés sur la situation au Proche-Orient. L'armée israélienne a déclaré dans la nuit de dimanche à lundi qu'elle continuait de mener des frappes à grande échelle contre des "cibles" situées à travers ​la capitale iranienne Téhéran, après que l'Iran a effectué dimanche dans la région des ripostes à l'opération conjointe lancée par les Etats-Unis et Israël.

Tsahal a dit par ailleurs avoir commencé à frapper le Hezbollah en différents points du Liban en ​réponse à des projectiles lancés en direction d'Israël par le mouvement armé aligné sur ⁠l'Iran, signalant un nouveau front dans le conflit.

La France, l'Allemagne et le Royaume-uni ont dénoncé dimanche dans un communiqué conjoint les "attaques de missiles indiscriminées et disproportionnées lancées ‌par l'Iran" contre les pays du Golfe et menacé de frapper les sites de lancement sur le sol iranien si celles-ci se poursuivent.

Le locataire de la Maison blanche a dit au Daily Mail que le conflit pourrait durer encore quatre semaines, tout en affirmant que les attaques ​se poursuivraient jusqu'à ce que les objectifs des États-Unis soient atteints.

Et ‌les regards se tournent aussi vers le détroit d'Ormuz, où transitent environ un cinquième du commerce maritime mondial de pétrole et ⁠20% de celui de gaz naturel liquéfié. Bien que cette voie navigable vitale n'ait pas encore été bloquée, les sites de suivi maritime ont montré que les pétroliers s'accumulaient de part et d'autre du détroit, craignant une attaque ou peut-être incapables d'obtenir une assurance pour le voyage.

L'Opep+ a décidé d'augmenter la production de pétrole brut de 206.000 barils par jour ⁠à partir du mois d'avril, mais ‌cela ne représente que 0,2% de la demande mondiale de pétrole et une grande partie de cette production devra encore être expédiée.

Les Émirats arabes ⁠unis et le Koweït ont temporairement fermé leurs marchés boursiers en invoquant des "circonstances exceptionnelles".

En dehors du plan géopolitique, les investisseurs attendent une série d'indicateurs en Europe, notamment les indices ‌PMI manufacturier et l'indice ISM manufacturier aux Etats-Unis.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en baisse vendredi, pénalisée par l'incertitude liée ⁠à l'intelligence artificielle (IA), aux droits de douane ainsi qu'aux tensions géopolitiques persistantes.

L'indice Dow Jones a cédé 1,05%, ou 521,28 points, ⁠à 48.977,92 points. Le Standard & Poor's 500, plus ‌large, a perdu -29,98 points, soit -0,43% à 6.878,88 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de -210,17 points, soit -0,92% à 22.668,212 points.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo recule de 1,8%, avec la ​situation au Proche-Orient.

Les indices boursiers chinois évoluent peu lundi avec le conflit en Iran, la hausse ‌des valeurs énergétiques, de la défense et de l'or ayant compensé la chute des actions des compagnies aériennes et du tourisme.

L'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,44% et le CSI 300 des ​grandes capitalisations avance de 0,33%.

La Bourse de Hong Kong recule de 1,54%.

TAUX

Les rendements américains évoluent peu.

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 0,6 point de base à 3,9564%. Le deux ans avance de 0,6 point de base à 3,3851%.

CHANGES

L'euro chute alors que le billet vert bondit, les investisseurs recherchant la sécurité après que les États-Unis et Israël ⁠ont bombardé l'Iran, tuant le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, et augmentant le risque d'un conflit prolongé au Proche-Orient.

Le dollar gagne 0,45% face à un panier de devises de référence.

L'euro perd 0,43% à 1,1762 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole bondissent, avoir atteint leur plus haut niveau depuis des mois, alors que l'Iran et Israël ont intensifié leurs attaques au Proche-Orient, endommageant des pétroliers et perturbant les expéditions depuis cette région productrice clé.

Le Brent avance de 7,22% à 78,13 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 6,85% à 71,61 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 2 MARS :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Ventes au détail janvier

- sur un mois -0,2% 0,1%

- sur un an 1,3% 1,5%

FR 08h50 Indice PMI manufacturier février 49,9 49,9*

(définitif)

DE 08h55 Indice PMI manufacturier février 50,7 50,7*

(définitif)

EZ 09h00 Indice PMI manufacturier février 50,8 50,8*

(définitif)

GB 09h30 Indice PMI manufacturier février 52,0 52,0*

(définitif)

USA 15h00 Indice ISM manufacturier février 52,0 52,6*

(définitif)

* ​première estimation

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)