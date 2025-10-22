L'Europe vue dans le rouge avec des prises de bénéfices et une nouvelle vague de résultats

Le cours de l'indice boursier français CAC 40 dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris.

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, les investisseurs prenant leurs bénéfices dans un contexte de valorisations élevées et alors que la saison des résultats des entreprises se poursuit.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait perdre 0,51% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,14% pour le Dax à Francfort, de 0,06% pour le FTSE à Londres et de 0,37% pour l'EuroStoxx 50. Le Stoxx 600 devrait perdre 0,23% à l'ouverture.

Les Bourses européennes devraient marquer une pause mercredi après deux séances dans le vert, le CAC 40 parisien ayant même atteint un record de clôture mardi à 8.258,86 points, aidé par une combinaison de résultats financiers bien accueillis, le retour d'un certain calme dans la politique française, l'apaisement des craintes commerciales et les anticipations de nouvelles baisses de taux aux États-Unis.

Il est donc possible que des résultats trimestriels solides ne suffisent pas à nourrir l'appétit pour le risque des investisseurs et que ceux-ci optent pour une séance plus introspective mercredi.

Deux grands groupes du luxe, Hermès et Kering, poids lourds du CAC 40, publieront par ailleurs leurs chiffres trimestriels dans la journée après ceux de L'Oréal mardi soir, qui montrent une accélération par rapport aux trois mois précédents mais restent en-deçà des attentes avec la faiblesse de la demande en Amérique du Nord.

La situation géopolitique pourrait par ailleurs renforcer le sentiment de prudence.

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi ne pas vouloir d'une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine qui serait inutile, alors que les préparatifs en vue d'un sommet entre les deux dirigeants ont été interrompus, le refus de la Russie d'accepter un cessez-le-feu immédiat en Ukraine ayant jeté une ombre sur de potentielles négociations.

Les investisseurs, économistes et décideurs politiques restent également dans l'incertitude en raison du manque de données économiques officielles, alors que la paralysie de l'administration fédérale américaine, entrée dans sa troisième semaine, se porsuit.

Au Royaume-Uni, les marchés surveilleront la publication des données sur l'inflation du mois de septembre à 06h00 GMT.

Le prix de l'or retient également l'attention des investisseurs après avoir chuté de plus de 5% mardi. Le métal précieux, valeur refuge par excellence, avait connu une hausse fulgurante ces dernières semaines dans un contexte d'incertitude géopolitique et économique, ainsi que d'anticipations de baisse des taux d'intérêt américains.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mardi, seul le Dow Jones ayant enregistré des gains, tandis que la faiblesse du secteur des semi-conducteurs a pesé sur le Nasdaq, sur fond de publication d'un éventail de résultats trimestriels.

L'indice Dow Jones a gagné 0,47%, le S&P-500, plus large, a perdu 0,001%, et le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 0,16%.

EN ASIE

L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo est dans le vert (+0,05%) après s'être retourné à la hausse plus tôt en séance, les investisseurs ayant réagi positivement à un rapport de Reuters selon laquelle la nouvelle Première ministre prépare un plan de relance ambitieux pour lutter contre l'inflation.

Sanae Takaichi, partisane d'une politique accommodante et en poste depuis mardi, prépare un plan de relance économique qui devrait dépasser les 92 milliards de dollars de l'année dernière afin d'aider les ménages à faire face à l'inflation, ont déclaré mercredi des sources gouvernementales proches du dossier.

Les Bourses chinoises reculent mercredi, entraînées par les valeurs aurifères, et alors que le sentiment reste prudent en raison des tensions commerciales persistantes.

l'indice composite de la Bourse de Shanghai recule de 0,22% et le CSI 300 des grandes capitalisations abandonne 0,46%.

La Bourse de Hong Kong perd 0,99%

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans est stable à 3,9626%. Le deux ans grappille 0,4 point de base à 3,4592%.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,09% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro gagne 0,14% à 1,1614 dollar...

PÉTROLE

Les prix du pétrole progressent mercredi, soutenus par les risques liés aux sanctions sur l'approvisionnement alors que la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine s'éloigne. Les investisseurs digèrent également l'annonce par le département américain de l'Énergie cherche à se procurer du pétrole pour alimenter ses réserves stratégiques.

Le Brent prend 1,74% à 62,39 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,83% à 58,29 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 22 OCTOBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

GB 06h00 Prix à la consommation septembre

- sur un mois +0,2% +0,3%

- sur un an +4,0% +3,8%

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)