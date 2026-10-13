L'Europe vue dans le désordre, la géopolitique et la "tech" pèsent (actualisé)

(Actualisé avec détails, clôture de la Bourse de Tokyo et ouverture des marchés obligataires en Europe)

* Le CAC 40 attendu en baisse de 0,18%, le Stoxx 600 sur un gain de 0,09%

* Les banques américaines entament la saison des résultats ce mardi

* Les fabricants de puces pénalisés sur les Bourses asiatiques

par Diana Mandia

Les principales Bourses européennes sont attendues en ordre dispersé mardi à l'ouverture, dans un climat de prudence lié aux tensions accrues au Moyen-Orient et aux doutes sur l'intelligence artificielle (IA), tandis que les investisseurs attendent la publication des résultats des grandes banques américaines plus tard dans la journée.

Les contrats à terme signalent une baisse de 0,18% pour le CAC 40 parisien

.FCHI , mais une hausse de 0,11% pour le Dax à Francfort .GDAXI et de 0,42% pour le FTSE .FTSE de la Bourse de Londres.

Le Stoxx 600 .STOXX est quant à lui vu sur un gain de 0,09%.

Les frappes meurtrières qui ont visé l'aéroport international de Ryad, capitale de l'Arabie saoudite, le week-end dernier, ont mis en évidence l'instabilité d'une région clé pour l'approvisionnement en pétrole, ce qui a propulsé lundi le Brent LCOc1 à son plus haut niveau depuis environ deux semaines, à plus de 106 dollars le baril.

Même si les cours reculent légèrement mardi dans la matinée, la récente escalade des Houthis yéménites, alliés de Téhéran, contre le royaume, partenaire de Washington, ne contribue pas à rassurer un marché extrêmement sensible, avec le risque que la dette souveraine soit à nouveau sous pression après un léger répit ces derniers jours.

"Les marchés redécouvrent que la géopolitique prend toute son importance lorsqu'elle se répercute sur l'inflation", souligne Charu Chanana, stratège en chez Saxo à Singapour.

La trêve énergétique entre la Russie et l'Ukraine annoncée dimanche par Donald Trump semble, pour le moins, fragile, le président Volodimir Zelensky ayant déjà accusé Moscou de l'avoir violée en menant des attaques contre six cibles énergétiques dans le pays.

La publication, mercredi, des chiffres de l'inflation américaine donnera un aperçu actualisé de l'évolution des prix à l'approche de la réunion de la Réserve fédérale (Fed) en fin de mois et des élections de mi-mandat aux États-Unis, mais avant cela, ce mardi même, les investisseurs prendront connaissance des résultats trimestriels de plusieurs grandes banques américaines, un autre bon indicateur du climat économique après des mois de turbulences géopolitiques.

Les opérateurs chercheront avant tout à déceler les signes de l'impact de la récente flambée des rendements obligataires sur les opérations de fusion-acquisition et la croissance des prêts.

Les investisseurs suivent également de près le secteur de l'intelligence artificielle (IA), préoccupés non seulement par les dépenses colossales qu'il engendre, mais aussi par la présence croissante de concurrents chinois tels que CXMT, ce qui pèse mardi sur les marchés asiatiques après avoir affecté Wall Street la veille.

De manière plus générale, les opérateurs analysent les dernières prévisions de croissance du Fonds monétaire international (FMI), qui estime que l'économie mondiale parviendra en 2026 à enregistrer une croissance supérieure à 3% grâce aux investissements dans l'IA, qui compensent le choc énergétique provoqué par la guerre au Moyen-Orient. Il a toutefois évoqué les risques liés à une vague de ventes dans la technologie, à la hausse des rendements de la dette souveraine ou à des cyberattaques.

L'institution financière a revu à la hausse sa prévision de croissance pour la zone euro cette année, mais abaissé celles concernant la France, dont la croissance ne devrait atteindre que 0,4%, en ligne avec les perspectives de la Banque de France (BdF).

LES VALEURS À SUIVRE : L8N45Y1DZ

La saison des résultats bat également ses débuts en Europe.

Le géant du luxe LVMH LVMH.PA a fait état lundi d'une croissance organique de ses ventes inférieure aux attentes des analystes au troisième trimestre, la demande pour ses marques de mode et de maroquinerie s'étant détériorée en raison de la faiblesse du marché en Chine.

Eramet ERMT.PA a pour sa part confirmé lundi son intention de lancer une augmentation de capital avec Droits Préférentiels de Souscription (DPS) de 500 millions d'euros au quatrième trimestre de 2026 qui va faire de l'État français le principal actionnaire du groupe.

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé lundi, les investisseurs se montrant prudents face à la hausse des cours pétroliers.

L'indice Dow Jones .DJI a gagné 0,38%, le Standard & Poor's 500 .SPX , plus large, a perdu 0,06%, et le Nasdaq Composite .IXIC a reculé de son côté de 0,44%.

Aux valeurs, Microsoft MSFT.O a gagné 1,1% après avoir dévoilé lundi sa nouvelle puce IA, Maia 300.

La performance des fabricants de puces a été particulièrement faible, l'indice des semi-conducteurs de Philadelphie .SOX reculant jusqu'à son plus bas niveau en trois semaines, après des informations sur les progrès rapides de leur rival chinois ChangXin Memory Technologies (CXMT) 688825.SS .

EN ASIE

L'indice Nikkei .N225 de la Bourse de Tokyo a reculé de 1,82%, plombé par les valeurs technologiques, dans le sillage de Wall Street la veille.

L'indice Kospi .KS11 de la Bourse de Séoul a également souffert, perdant 5,46%.

La vague de ventes d'actions liées à l'IA se fait également sentir en Chine, ce qui a entraîné le CSI 300 .CSI300 à son plus bas niveau depuis plus d'un an.

L'indice CSI 300 .CSI300 des grandes capitalisations recule de 0,48%, tandis que le SSE Composite .SSEC de Shanghaï abandonne 0,11%.

La Bourse de Hong Kong .HSI cède 0,11%.

TAUX / CHANGES

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de 5 points de base à 5,1937% après un week-end prolongé, tandis que celui du titre à deux ans

US2YT=RR perd 2,3 à 4,7679%.

Les investisseurs attendent la publication, mercredi, de l'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis, qui pourrait s'avérer déterminante pour ajuster les prévisions concernant la politique monétaire de la Fed pour les prochains mois.

Les contrats à terme sur les taux fédéraux évaluent à 80,6% la probabilité que la banque centrale américaine maintienne ses taux inchangés ce mois-ci, même si l'on s'attend à ce qu'elle les relève à nouveau avant la fin de l'année pour lutter contre une inflation supérieure à l'objectif de 2%.

Dans la zone euro, où la Banque centrale européenne (BCE) devrait également maintenir ses taux inchangés ce mois-ci mais poursuivre son resserrement monétaire en décembre, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR recule de 3,8 points de base à 3,4389%. Celui du titre à deux ans DE10YT=RR s'affiche en légère baisse à 3,1152%.

Les chiffres définitifs concernant l'inflation dans la zone monétaire seront publiés vendredi, mais, en attendant, le bureau allemand des statistiques a confirmé mardi la hausse des prix en Allemagne à 3,3% en glissement annuel.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR abandonne 2,2 points de base à 4,8770%. L'examen du budget 2027 s'ouvre mardi dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, dans un contexte d'inquiétude des investisseurs quant aux finances publiques de la deuxième économie de la zone euro.

Sur le marché des changes, le dollar perd 0,18% face à un panier de devises de référence .DXY , tout en restant proche d'un pic de 18 mois, tandis que l'euro gagne 0,19% à 1,1174 dollar EUR= .

PÉTROLE

Le Brent LCOc1 cède 1,13% à 105,44 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 recule de 1,3% à 92,52 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR À L'AGENDA DU 13 OCTOBRE

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

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