L'Europe va marquer une pause

(AOF) - La tendance est à la prudence ce matin en Europe pour la plupart des grands indices qui viennent d’enchaîner plusieurs hausses consécutives, grâce à la perspective d’une baisse des taux de la Fed le 10 décembre et aux avancées dans les négociations de paix en Ukraine. La séance du jour devrait être peu animée avec l’absence des investisseurs américains qui célèbrent Thanksgiving. En outre, Wall Street ne rouvrira ses portes demain que pour une demi-séance. Dans ces conditions, selon les futures sur indices, le CAC 40 devrait débuter la journée autour de son point d’équilibre.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Aramis Group

Sur l'exercice 2024-2025, Aramis Group a vu son Ebitda ajusté bondir de 34% à 67,8 millions d'euros. Le résultat net a quant à lui été multiplié par quatre pour atteindre 19,9 millions d'euros. Le bénéfice net a été soutenu par une baisse de l'endettement financier, des charges financières sur dettes de locations. Enfin, le chiffre d'affaires a connu une croissance organique de 6%, à 2,38 milliards d'euros.Enfin, le leader européen de la vente en ligne de véhicules d'occasion aux particuliers a vu son total de volumes de véhicules B2C vendus progresser de 6,1%, à 119 109 unités.

LDC

Au premier semestre de son exercice 2025-2026, les ventes de LDC s'élèvent à 3,45 milliards d'euros, contre 2,984 milliards d'euros il y a un an, correspondant à une progression de 15,6% en valeur (+5,7% à périmètre identique). Les volumes commercialisés affichent une hausse de 14% en intégrant les acquisitions (+1,7% à périmètre identique). Sur ce semestre, l'Ebitda est en hausse de plus de 19%, à 306,8 millions d'euros, dont 52,5 millions d'euros apportés par le pôle International. Il représente 8,9% du chiffre d'affaires du semestre.

Rémy Cointreau

Au premier semestre de son exercice 2025-2026, Rémy Cointreau a connu une nette baisse de ses résultats. Son chiffre d'affaires a reculé de 8,3%, à 489,6 millions d'euros, et le résultat opérationnel courant a diminué de 26,2%, à 108,7 millions d'euros, en raison d'une baisse des revenus et de la marge brute liée aux droits de douane additionnels et à un effet mix-prix défavorable. De son côté, la marge nette s'est affaissée de 4,3 points pour s'établir à 12,9% et le bénéfice net part du groupe a fondu de 31,3%, à 63,1 millions d'euros.

Trigano

Trigano a publié ses résultats de l'exercice 2024/2025, marqués par une baisse quasi-générale. Le bénéfice net s'est affaissé de 36,1%, à 239,4 millions d'euros, le résultat opérationnel courant (ROC) a reculé de 32,9%, à 335,9 millions d'euros. Dans le détail, le ROC des véhicules de loisirs a connu une baisse de 33,5%, tandis que celui des équipements de loisirs a progressé de 8,6%. Les équipements de loisirs ne représentent toutefois que 4,84% du total d'un chiffre d'affaires qui a diminué de 6,8%, à 3,66 milliards d'euros.

Les chiffres macroéconomiques

Avec un jour férié aux Etats-Unis, l'actualité macro-économique sera exclusivement européenne avec à 10h, l'évolution de la masse monétaire M3 en octobre et l'indice du sentiment économique en novembre. Puis, à 13h, les investisseurs se pencheront sur les Minutes du dernier comité de politique monétaire de la BCE

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable face au billet vert (-0,01%), il se négocie à 1,1595 dollar.

Hier à Paris

Les Bourses européennes ont connu une nouvelle séance de hausse, bénéficiant des espoirs d'un retour de la paix en Ukraine. La probabilité de plus en plus forte d'une baisse des taux de la Fed le 10 décembre a également bénéficié aux Bourses mondiales. Ce scénario n'a pas été du tout remis en cause par les statistiques économiques américaines du jour. A Paris, Valneva a bondi grâce des résultats favorables pour son candidat vaccin contre la maladie de Lyme. L'indice CAC 40 a gagné 0,88% à 8096,43 points et l'EuroStoxx50 a progressé de 1,34% à 5648,60 points.

Hier à Wall Street

Pour la dernière séance complète de la semaine, jeudi étant férié pour Thanksgiving et vendredi les marchés américains ne seront ouverts que pour une demi-journée, Wall Street a enchaîné une quatrième hausse à la suite. La tendance a profité, comme en Europe, du renforcement de la probabilité de voir la Réserve fédérale baisser ses taux, ainsi que par les espoirs de paix en Ukraine avec les négociations en cours. Le Dow Jones a fini sur un gain de 0,67%, à 47 427,12 points, le Nasdaq Composite s’est apprécié de 0,82%, à 23 214,69 points, et le S&P 500 a avancé de 0,69%, à 6 812,61 points.