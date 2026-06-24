L'Europe termine en ordre dispersé, prudence malgré le rebond de la "tech"

* En Europe, le CAC 40 gagne 0,54% et le Stoxx 600 0,05%

* Wall Street dans le vert à mi-séance avec le rebond de la "tech"

* Les résultats de Micron font office de test pour le secteur de l'IA

* Optimisme sur le Moyen-Orient malgré le manque de clarté de l'accord Iran-USA

par Augustin Turpin

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, tandis que Wall Street évolue dans le vert à mi-séance, la tentative de rebond amorcée par les marchés, au lendemain d'une vague de ventes dans le secteur technologique, restant suspendue à la publication très attendue des résultats trimestriels du fabricant de puces Micron Technology.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en hausse de 0,54% à 8.385,49 points. Le Footsie britannique .FTSE a grimpé de 0,31% et le Dax allemand .GDAXI a perdu 0,71%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E finit en baisse de 0,26%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 en hausse de 0,07% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,05%.

Les valeurs technologiques ont repris des couleurs après avoir été éprouvées mardi, sur fond d'inquiétudes quant au coût des mesures prises par les groupes technologiques pour répondre aux défis de l'intelligence artificielle (IA).

Micron Technology MU.O , dont les solutions contribuent à alimenter l'essor de l'IA, est censé être l'un des principaux bénéficiaires de l'essor des investissements dans les infrastructures dédiées.

Mais la confiance des investisseurs envers les valeurs technologiques, qui a alimenté le rallye du secteur à la fin 2025 et au début de l'année, reste érodée et ils ont opté en nombre pour des valeurs refuge comme le dollar, entraînant le billet vert vers un record d'un an.

Cependant, d'après les stratèges de Scotiabank, le dollar devrait reculer car les anticipations d’au moins une hausse des taux de la Réserve fédérale cette année, qui ont soutenu la devise, sont exagérées, d’autant plus que les cours du pétrole sont en baisse.

"Le dollar continue également de bénéficier d’une importante 'prime de risque' en raison des inquiétudes persistantes liées à la géopolitique, et plus particulièrement au conflit entre les États-Unis et l’Iran", ont-ils déclaré.

Les investisseurs sont restés mercredi dans l'attente de clarifications sur les termes de l'accord entre les États-Unis et l'Iran après des déclarations contradictoires des deux parties, mais l'optimisme est resté de mise alors que de nouveaux pétroliers semblent sur le point de quitter le détroit d'Ormuz.

Les marchés européens sont restés globalement stables sur l'ensemble de la séance, un plongeon de l'action Rheinmetall RHMG.DE après l'annulation par le ministère allemand de la Défense d'un programme de frégates ayant été partiellement compensé par le bond du titre TKMS TKMS.DE , à qui les commandes ont été confiées.

A WALL STREET

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI progresse de 0,98%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,70% et le Nasdaq Composite .IXIC 0,79%.

Aux valeurs, le concepteur de puces Cerebras Systems CBRS.O chute de 11,6% après avoir annoncé la veille prévoir une marge bénéficiaire annuelle inférieure à celles de ses concurrents, à l'occasion de la publication de ses premiers résultats en tant que société cotée.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré en juin, conformément aux attentes, selon l'enquête de l'institut Ifo.

CHANGES

Le dollar gagne 0,22% face à un panier de devises de référence .DXY tandis que l'euro perd 0,27% à 1,1350 dollar EUR= .

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule de 8,7 points de base (pb) à 4,4059%. Le deux ans US2YT=RR de 5,2 pb à 4,1476%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a abandonné 0,3 pb à 2,8671%. Le deux ans DE10YT=RR a cédé 0,4 pb à 2,5524%

PÉTROLE

Les cours de référence du pétrole baissent à leur plus bas niveau depuis avant le début de la guerre en Iran, les craintes liées à l'approvisionnement s'étant apaisées grâce au départ de nouveaux pétroliers bloqués dans le détroit d'Ormuz.

Le Brent LCOc1 recule de 3,92% à 74,06 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 de 3,77% à 70,45 dollars.

A SUIVRE JEUDI : nL8N42Q1D7

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Augustin Turpin)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|