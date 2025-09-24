L'Europe termine en ordre dispersé, précaution sur les taux US

*

En Europe, le CAC 40 a perdu 0,57% et le Stoxx 600 0,14%

*

Wall Street dans le rouge à mi-séance

*

Baisse surprise du moral des entrepreneurs allemands

*

par Diana Mandia

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, le moral étant impacté par les déclarations du président de la Réserve fédérale (Fed), qui s'est montré prudent mardi quant à l'évolution des taux d'intérêt dans un contexte de risques tant pour l'emploi que pour l'inflation.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a terminé en baisse de 0,57% à 7.827,45 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a pris 0,30% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a gagné 0,29%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini quant à lui sur une baisse de 0,05%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 0,16% et le Stoxx 600 .STOXX a abandonné 0,14%.

Les investisseurs ont fait preuve de prudence mercredi, tentant de lire entre les lignes des déclarations faites ces derniers jours par les responsables de la Fed, qui brossent un tableau délicat entre l'emploi et l'inflation, tandis que les opérateurs cherchent plutôt à confirmer leurs attentes concernant de futures baisses des taux.

Jerome Powell, le patron de la banque centrale américaine, a déclaré mardi que l'institution se trouvait dans une "situation difficile", citant notamment le défi de concilier le risque d'une inflation plus élevée que prévu et celui d'une faible croissance de l'emploi, ce qui a tempéré l'enthousiasme qui régnait sur les marchés depuis l'annonce, la semaine dernière, de la première baisse des taux d'intérêt aux États-Unis cette année.

Les marchés continuent d'anticiper des baisses de taux d'un quart de point lors des deux dernières réunions de la Fed cette année et une autre au premier trimestre 2026, mais certaines données macroéconomiques attendues dans les prochains jours pourraient modifier ces prévisions.

Le plus surveillé d'entre eux sera sans aucun doute l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), très suivi par la Fed lorsqu'elle fixe sa politique monétaire.

"Nous en sommes toujours au stade des données ponctuelles en ce qui concerne la Fed, et cela va être le catalyseur pour les taux et le dollar en termes de détermination du degré d'agressivité ou de fermeté avec lequel le marché commence à percevoir la Fed", note Marvin Loh, stratège chez State Street à Boston.

Plut tôt, jeudi, les chiffres définitifs du PIB au deuxième trimestre et les données sur les inscriptions hebdomadaires au chômage pourraient également donner des indications sur la santé de la première économie mondiale.

VALEURS

Les valeurs liées à la défense ont été recherchées mercredi après le changement de ton du président américain Donald Trump, qui estime désormais que l'Ukraine peut reconquérir tout le territoire gagné par la Russie.

L'indice des entreprises de l'aérospatiale et de la défense .SXPARO a fini sur une hausse de 1,3%. Le groupe suédois Saab SAABb.ST a progressé de 5,4%, également porté par une information selon laquelle l'Allemagne envisage un achat de son avion de surveillance Global Eye.

À Paris, les groupes français Thales TCFP.PA et Dassault Aviation AM.PA ont pris 2,3% et 1,3% respectivement.

A WALL STREET

Les principaux indices de Wall Street se sont retournés à la baisse au cours d'une séance volatile, en attendant des données économiques plus tard dans la semaine et alors que les propos de Jerome Powell ont freiné l'optimisme sur les taux.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI recule de 0,13%, le Standard & Poor's 500 .SPX cède 0,19% et le Nasdaq Composite .IXIC perd 0,27%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Le moral des entrepreneurs allemands s'est détérioré de manière inattendue en septembre, selon une enquête de l'institut Ifo publiée mercredi, la première économie de la zone euro peinant à retrouver son dynamisme.

CHANGES

Après être tombé la veille à un creux de près d'une semaine, le dollar américain s'apprécie, soutenu par le ton plutôt prudent du patron de la Fed concernant les futures mesures d'assouplissement monétaire.

Le dollar gagne 0,57% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,61% à 1,1743 dollar EUR= .

La livre sterling perd 0,57% face au dollar.

TAUX

Sur le marché obligataire, les rendements des bons du Trésor américain sont en légère hausse après les commentaires de Jerome Powell.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR avance de près de 2 points de base à 4,1369%. Le deux ans US2YT=RR prend 2,6 point de base à 3,5960%.

En Europe, la baisse surprise du moral des entrepreneurs allemands a fait baisser légèrement les rendement du Bund à dix ans DE10YT=RR qui a fini à 2,7465%. Le deux ans DE10YT=RR ressort pour sa part à 2,0234%.

PÉTROLE

Les prix du brut progressent après que les données ont montré un recul inattendu des stocks américains la semaine dernière, ce qui renforce le sentiment d'un resserrement de l'offre dans un contexte marqué par les problèmes d'exportation au Kurdistan et au Venezuela et les perturbations de l'approvisionnement russe.

Le Brent LCOc1 prend 2,03% à 69,00 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 avance de 2,16% à 64,78 dollars.

ÉMERGENTS

La Bourse de Buenos Aires .MERV bondit de 3% et le peso argentin regagne un peu de terrain après que le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a dit que les Etats-Unis étaient prêts à faire le nécessaire pour soutenir l'Argentine et étaient en train de négocier une ligne de swap de 20 milliards de dollars (17,03 milliards d'euros) avec la banque centrale du pays.

A SUIVRE LE 25 SEPTEMBRE: nL5N3V906Z

La décision de politique monétaire de la Banque nationale suisse (BNS) est attendue jeudi à 07h30 GMT.

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)