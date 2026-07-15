L'Europe termine en ordre dispersé, les craintes inflationnistes s'amenuisent

* En Europe, le CAC 40 a gagné 0,19% et le Stoxx 600 0,12%

* Wall Street dans le vert à mi-séance

* Les craintes inflationnistes s'amenuisent malgré la poursuite des frappes au M-O

* La BoC a maintenu ses taux et a indiqué que l'économie renoue avec la croissance

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé mercredi, tentant un rebond dans le sillage de l'optimisme de Wall Street face aux premiers résultats semestriels encourageants et d'un recul des craintes inflationnistes, tandis que les frappes se poursuivent au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,19% à 8.382,43 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a perdu 0,51% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a cédé 0,13%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de 0,22%, tandis que le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a grappillé 0,06% et que le Stoxx 600 .STOXX a avancé de 0,12%.

Alors que l'optimisme règne sur les marchés américains, tirés par les bons résultats des plus grandes banques nationales en guise d'ouverture de la saison des résultats, l'Europe a également tenté de terminer sur une note positive face aux signaux encourageants concernant l'inflation.

Le directeur de la stratégie au Fonds monétaire international (FMI), Christian Mumssen, a indiqué croire que les forces compensatoires qui avaient jusqu’à présent empêché le conflit de peser plus lourdement sur la croissance mondiale resteraient en vigueur.

Il a toutefois ajouté qu’une perturbation très prolongée de l’approvisionnement énergétique affecterait clairement les perspectives.

En attendant la réunion de politique monétaire jeudi prochain de la Banque centrale européenne (BCE) prévue jeudi prochain, la Banque du Canada (BoC) a maintenu mercredi son principal taux directeur au niveau actuel de 2,25%, comme attendu.

La BoC a par ailleurs déclaré prévoir un raffermissement de la croissance économique au second semestre à mesure que les pressions inflationnistes s'atténuent.

Ces indications conjuguées à la vitalité des résultats des principales banques américaines pourraient venir rassurer les investisseurs à mesure que la saison des résultats s'amorce, tandis que l'inflation aux États-Unis a décéléré plus que prévu en juin, s'établissant à 3,5% sur un an, selon les données officielles publiées mardi.

Toutefois, la situation au Moyen-Orient continue de retenir l'attention des marchés, alors que Washington a remis en place le blocus naval sur les ports iraniens et que Téhéran a menacé de bloquer davantage de voies d'exportations énergétiques dans la région.

Les États-Unis ont mené mercredi une série de frappes visant des systèmes de défense côtière et des sites de stockage et de lancement de missiles de croisière sur l'île de Grande Tunb, dans le sud de l'Iran, a fait savoir le Commandement central américain.

PÉTROLE

Les cours pétroliers baissent légèrement, alors que les Etats-Unis ont annoncé mener une nouvelle vague de frappes en Iran, visant à limiter la capacité de Téhéran à attaquer le trafic maritime commercial dans le détroit d'Ormuz.

Le Brent LCOc1 perd 1,13% à 83,77 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 recule de 0,82% à 78,69 dollars.

VALEURS

Alors que la publication des résultats d'ASML ASML.AS avait suscité un certain optimisme pour le secteur en début de séance, le compartiment technologique .SX8P s'est retourné à la baisse (-0,43%), tout comme le géant des semi-conducteurs néerlandais (-0,41%).

Le secteur du luxe .STXLUXP a brillé mercredi, avec un gain de 3,22%, à la suite des résultats de Richemont CFR.S qui a gagné 6,68%.

Lanterne rouge de l'indice SBF 120, Vusion VU.PA a perdu 8,26% après qu'AlphaValue a entamé le suivi de la valeur avec une recommandation à "vendre", soulignant de graves risques liés à la trésorerie et au chiffre d'affaires.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, Wall Street reste dans le vert, le Dow Jones .DJI prenant 0,29%, le Standard & Poor's 500 .SPX avançant de 0,10% et le Nasdaq Composite .IXIC gagnant 0,22%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En zone euro, la production industrielle a baissé de façon inattendue en mai, selon les données publiées mercredi par Eurostat, enregistrant un recul de 0,2% alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,2% après +0,3% (révisé de +0,1%) en avril.

Aux États-Unis, les prix à la production (PPI) pour la demande finale ont reculé de 0,3% sur un mois en juin, contre une hausse de 0,6% en mai (révisé de +1,1%), montrent les données publiées mercredi par le département du Travail, alors que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un indice stable pour le mois dernier.

L'activité manufacturière dans la région de New York a progressé plus que prévu en juillet, d'après l'enquête mensuelle de l'antenne régionale de la Réserve fédérale publiée mercredi, son indice "Empire State" passant à +15,6 après ​​+5,7​​​ en juin et contre des attentes à +8,8 pour ce mois-ci.

CHANGES

Le billet vert faiblit alors que le recul des prix à la production américains vient renforcer les signes d'une décélération de l'inflation.

"Les chiffres des PPI publiés aujourd'hui renforcent encore davantage l'idée que la Réserve fédérale peut se permettre d'attendre avant de relever à nouveau les coûts d'emprunt", a déclaré Juan Perez, directeur des opérations chez Monex USA.

Le dollar perd 0,19% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro gagne 0,13% à 1,1434 dollar EUR= .

TAUX

Les taux des obligations reculent face à l'atténuation des craintes inflationnistes.

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR perd 3,6

points de base à 4,5493% et le deux ans US2YT=RR lâche 4,4 points de base à 4,1493%.

Outre-Rhin, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a cédé 0,1 point de base à 3,0844% et le deux ans DE10YT=RR a abandonné 0,1 point de base à 2,7258%.

À SUIVRE LE 16 JUILLET : nL8N42U0P0

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|