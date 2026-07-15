Fontainebleau: le combat continue contre les reprises de feux, deux jeunes présentés à la justice

Un pompier lutte contre un incendie dans la forêt de Fontainebleau, à Noisy-sur-Ecole, en Seine-et-Marne, le 14 juillet 2026 ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Deux jeunes âgés de 18 ans, dont un pompier volontaire, sont présentés à un juge mercredi après le déclenchement d'incendies en forêt de Fontainebleau, où des centaines de pompiers continuent de combattre les reprises de feux.

Depuis dimanche, les flammes ont parcouru au total près de 2.000 hectares de l'emblématique et fragile massif forestier, situé à 60 km au sud-est de Paris.

Mercredi, le parquet de Fontainebleau a annoncé avoir requis le placement en détention provisoire de deux jeunes majeurs, mis en cause pour des départs de feu constatés lundi.

Ils ont "reconnu leur implication volontaire au cours de leur garde à vue" et "seront présentés dans la journée à un juge d'instruction du tribunal de Fontainebleau", écrit la procureure Diane Ngomsik dans un communiqué.

L'un d'eux, un pompier volontaire à Fontainebleau, a avoué avoir "mis le feu à des brindilles avec un briquet et de l'essence". L'autre a admis "avoir accidentellement mis le feu en jetant sa cigarette" sur un autre lieu de départ de feu, selon la procureure.

L'information judiciaire les visant est ouverte pour des faits de "destruction par incendie".

Sans antécédent judiciaire, ils sont suspectés de départs de feux distincts lundi, à Arbonne-la-Forêt pour le premier, et dans le secteur de la Faisanderie, près de la ville de Fontainebleau, pour le second.

"Un peu de honte"

Le sapeur-pompier volontaire a été "suspendu", a indiqué dans un communiqué le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Seine-et-Marne, qui a exprimé "sa plus vive consternation".

Un incendie dans la forêt de Fontainebleau, le 14 juillet 2026 à Noisy-sur-Ecole, en Seine-et-Marne ( AFP / Dimitar DILKOFF )

Selon Paul-Edouard Laurain, porte-parole du Sdis, "les pompiers sont pudiques" sur ce sujet: "il y a un sentiment de rejet et un peu de honte que ce soit l'un d'entre nous", qui était dans les rangs "depuis moins d'un an", a-t-il déclaré à l'AFP.

Deux autres personnes ont quant à elles été placées en garde à vue mardi matin pour l'incendie qui a démarré dimanche autour de l'A6, occasionnant la fermeture d'un tronçon de l'autoroute et qui a ravagé environ 1.500 hectares. "Des présentations en justice pourraient intervenir" jeudi, selon la procureure de Fontainebleau, qui évoque "la piste d'un incendie accidentel dans le cadre de travaux en bordure de l'autoroute".

En outre, un quadragénaire suspecté d'avoir voulu provoquer un incendie a été interpellé mardi soir sur un parking près de la forêt de Fontainebleau et placé en garde à vue. Il est soupçonné d'avoir forcé la rubalise pour stationner, et de nombreux journaux froissés et un briquet ont été retrouvés dans son véhicule, selon une source policière.

Carte montrant l'incendie qui a débuté dimanche 12 juillet 2026 dans la forêt de Fontainebleau (Seine-et-Marne) et sa proximité avec Paris ( AFP / Olivia BUGAULT )

Mercredi matin, plusieurs gendarmes du département spécialisés en recherche criminelle étaient présents pour collecter des preuves, a constaté une journaliste de l'AFP.

Les habitants de la commune du Vaudoué, partiellement évacuée dimanche, ont pu regagner leurs maisons après l'annonce mardi soir par le préfet que les feux étaient "fixés" même si non totalement "éteints".

Mais des nuages de fumées et des odeurs de bois brûlés peuvent être perceptibles, indique la préfecture.

Flotte "parmi les plus performantes"

Mercredi, quelque 500 sapeurs-pompiers restaient à pied d'oeuvre dans le secteur de Noisy-sur-Ecole, et plus de 160 dans celui de la Faisanderie pour éviter les reprises de feu.

Un Canadair CL-415 de la Sécurité civile effectue des manœuvres d'écopage au-dessus de la Seine à Chartrettes, pour lutter contre un incendie dans la forêt de Fontainebleau, le 13 juillet 2026 en Seine-et-Marne ( AFP / Thomas SAMSON )

Si l'effectif au sol reste équivalent à celui de mardi, le dispositif aérien a été un peu allégé: trois Canadair, un Dash, deux hélicoptères bombardiers d'eau et un hélicoptère de commandement sont mobilisés.

Devant les députés, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez a défendu mercredi la flotte aérienne disponible en France pour lutter contre les incendies. Il a estimé qu'elle figurait "parmi les plus performantes d'Europe" face aux critiques du RN et de LFI accusant les macronistes d'avoir annulé en 2024 la commande de deux Canadair.

En raison du sol tourbeux de la forêt, les pompiers vont devoir rester mobilisés plusieurs jours pour éviter les feux zombies.

"Un feu de tourbe peut se propager (dans le sol) pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines et ressurgir parfois à plus d'une centaine de mètres du feu initial", a alerté mardi le préfet Pierre Ory.

Au sud du pays, des incendies en Haute-Corse ont parcouru ces trois derniers jours quelque 150 hectares, nécessitant la fermeture d'une portion du GR20 et l'évacuation d'une vingtaine de randonneurs.