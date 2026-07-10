L'Europe termine en ordre dispersé, en surveillant le Moyen-Orient

* En Europe, le CAC 40 a pris 0,15% et le Stoxx 600 0,04%

* Wall Street dans le vert à mi-séance

* Trump a accepté de poursuivre les négociations avec l'Iran

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, les investisseurs s'interrogeant sur les derniers développements sur le Moyen-Orient, tandis que la cotation américaine de SK Hynix vient rassurer les craintes liées à l'IA.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a gagné 0,15% à 8.338,97 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a cédé 0,20% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a pris 0,24%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de 0,23%, tandis que le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a avancé de 0,02% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,04%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a abandonné 1,90% et le CAC 40 a perdu 2,25%

Les investisseurs terminent la semaine le regard rivé outre-Atlantique, avec la très attendue entrée au Nasdaq du fabricant sud-coréen de puces SK Hynix

000660.KS .

L'action cotée aux États-Unis a ouvert à 170 dollars, tandis que le prix avait été fixé à 149 dollars, soit une hausse de 14% venant témoigner de l'intérêt toujours vif des opérateurs pour les entreprises tirant parti de l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Malgré l'enthousiasme suscité par le géant sud-coréen, la situation géopolitique continue de peser dans la balance des marchés financiers, à l'aube de la saison des résultats semestriels.

Les cours pétroliers sont repartis à la hausse cette semaine à la suite de nouvelles frappes au Moyen-Orient, qui éloignent la perspective d'une reprise complète et rapide du transport de brut par le détroit d'Ormuz.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que l’Iran avait demandé la poursuite des négociations et que les États-Unis avaient accepté, mais que le cessez-le-feu conclu en juin était terminé.

Ses déclarations font suite aux attaques subies cette semaine par trois pétroliers commerciaux qatariens et saoudiens, qui ont conduit les États-Unis à frapper des sites iraniens, tandis que Téhéran a riposté jeudi par des frappes contre des installations militaires américaines dans les États voisins du Golfe.

Les négociateurs qatariens ont rencontré vendredi des responsables iraniens afin de tenter d'apaiser les tensions à la suite des échanges de tirs entre l'Iran et les États-Unis, et de discuter de la navigation dans le détroit d'Ormuz, a déclaré à Reuters une source au fait du dossier.

VALEURS

À Paris, ArcelorMittal MT.LU a gagné 6,42% après que JP Morgan a relevé sa recommandation sur le titre, se hissant à la tête du CAC 40.

Ailleurs en Europe, EasyJet EZJ.L a décollé de 14,28% après que la compagnie aérienne britannique à bas prix a annoncé avoir donné son accord de principe à une offre de rachat de 5,7 milliards de livres sterling (6,69 milliards d'euros) émanant d'Apollo Global APO.N .

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, Wall Street est dans le vert, le Dow Jones .DJI avançant de 0,21%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,19% et le Nasdaq Composite .IXIC de 0,07%.

LES INDICATEURS DU JOUR

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a ralenti comme prévu sur un an en juin à 2,0%, montrent les données définitives publiées vendredi par l'Insee.

En Allemagne, l'inflation IPCH a été confirmée vendredi en hausse de 2,4% sur un an et en recul de 0,2% sur un mois en juin.

CHANGES

Alors que le regain de tensions au Moyen-Orient vient altérer l'optimisme des marchés, le billet vert perd 0,14% face à un panier de devises de référence

.DXY , tandis que l'euro abandonne 0,08% à 1,1437 dollar EUR= .

TAUX

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR prend 1,0 point de base à 4,5492%, tandis que le deux ans US2YT=RR avance de 2,9 points de base à 4,1912%.

Outre-Rhin, le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris 0,3 point de base à 3,0368% et le deux ans DE10YT=RR a grignoté 0,1 point de base à 2,6501%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers reculent légèrement alors que Donald Trump a déclaré que les États-Unis acceptent de reprendre les négociations avec l'Iran.

Le Brent LCOc1 cède 1,05% à 75,50 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 lâche 1,54% à 70,97 dollars.

Les cours sont toutefois en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de près de 5% au gré de la reprise des hostilités au Moyen-Orient.

À SUIVRE LUNDI 13 JUILLET : L8N42U0P0

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|