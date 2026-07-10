ICTE 2.0 : l'UE lance une alliance visant 80 milliards d'investissements pour ses nouvelles pépites de la tech

Le futur dispositif devrait contribuer à la création de plus de 100 fonds d'investissement, dont jusqu'à 45 méga-fonds capables d'investir en moyenne 200 millions d'euros dans chaque entreprise financée.

( AFP / PHILIPPE HUGUEN )

La Banque européenne d'investissement (BEI), les 27 États membres de l'UE et plusieurs grands investisseurs institutionnels ont lancé vendredi 10 juillet la deuxième phase de l'initiative Champions technologiques européens (ICTE) visant à mobiliser jusqu'à 80 milliards d'euros d'investissements pour les jeunes pousses de la tech, a indiqué la BEI.

Cette initiative, ICTE 2.0, vise à combler le déficit de financement dont souffrent ces dernières lorsqu'elles cherchent à changer d'échelle et à rivaliser avec les groupes américains ou asiatiques, précise le communiqué.

ICTE 2.0 a une cible de 15 milliards d'euros de levées de fonds, soit environ quatre fois la taille de la première édition lancée en 2023. Grâce à un effet de levier public-privé, les promoteurs du projet espèrent générer jusqu'à 80 milliards d'euros d'investissements en faveur de plus de 1.500 de ces entreprises. Selon la BEI, la première phase de l'initiative a déjà permis de soutenir 15 "méga-fonds" d'investissement et accompagné l'émergence de 12 licornes européennes, ces sociétés valorisées à plus d'un milliard d'euros chacune.

Changer d'échelle

Parmi les investisseurs privés déjà engagés figurent notamment Danske Bank, AltamarCAM, Banco Santander, BBVA, Azimut Holding, Green Arrow Capital et la fondation Compagnia di San Paolo. "En Europe, nous avons des pépites dans la tech et l’intelligence artificielle. Nous devons croire en elles et leur donner les moyens de passer à l’échelle", a commenté le ministre français de l'Economie, Roland Lescure, dont les propos sont rapportés par la BEI. Il a jugé que celle-ci avait un "rôle-clé à jouer" dans ce domaine.