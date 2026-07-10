Le logo d'Euronext est visible sur le siège social situé dans le quartier d'affaires et financier de La Défense, à Courbevoie, près de Paris

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, les investisseurs s'interrogeant sur ‌les derniers développements sur le Moyen-Orient, tandis que la cotation américaine de SK Hynix vient rassurer les craintes liées à l'IA.

À Paris, le CAC 40 a gagné 0,15% ​à 8.338,97 points. À Francfort, le Dax a cédé 0,20% et à Londres, le FTSE 100 a pris 0,24%.

L'indice EuroStoxx 50 a reculé de 0,23%, tandis que le FTSEurofirst 300 a avancé de 0,02% et le Stoxx 600 de 0,04%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a abandonné 1,90% et le CAC 40 a perdu 2,25%

Les investisseurs ​terminent la semaine le regard rivé outre-Atlantique, avec la très attendue entrée au Nasdaq du fabricant sud-coréen de puces SK Hynix.

L'action cotée aux États-Unis a ouvert à 170 dollars, tandis que le prix avait été fixé à ​149 dollars, soit une hausse de 14% venant témoigner de l'intérêt toujours vif des ⁠opérateurs pour les entreprises tirant parti de l'essor de l'intelligence artificielle (IA).

Malgré l'enthousiasme suscité par le géant sud-coréen, la situation géopolitique continue de peser dans la ‌balance des marchés financiers, à l'aube de la saison des résultats semestriels.

Les cours pétroliers sont repartis à la hausse cette semaine à la suite de nouvelles frappes au Moyen-Orient, qui éloignent la perspective d'une reprise complète et rapide du transport de brut par le détroit ​d'Ormuz.

Le président américain Donald Trump a déclaré vendredi que l’Iran ‌avait demandé la poursuite des négociations et que les États-Unis avaient accepté, mais que le cessez-le-feu conclu en juin ⁠était terminé.

Ses déclarations font suite aux attaques subies cette semaine par trois pétroliers commerciaux qatariens et saoudiens, qui ont conduit les États-Unis à frapper des sites iraniens, tandis que Téhéran a riposté jeudi par des frappes contre des installations militaires américaines dans les États voisins du Golfe.

Les négociateurs qatariens ont rencontré vendredi des responsables iraniens afin de ⁠tenter d'apaiser les tensions à la ‌suite des échanges de tirs entre l'Iran et les États-Unis, et de discuter de la navigation dans le détroit d'Ormuz, a déclaré ⁠à Reuters une source au fait du dossier.

VALEURS

À Paris, ArcelorMittal a gagné 6,42% après que JP Morgan a relevé sa recommandation sur le titre, se hissant à la ‌tête du CAC 40.

Ailleurs en Europe, EasyJet a décollé de 14,28% après que la compagnie aérienne britannique à bas prix a annoncé avoir donné ⁠son accord de principe à une offre de rachat de 5,7 milliards de livres sterling (6,69 milliards d'euros) émanant d'Apollo ⁠Global.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture ‌en Europe, Wall Street est dans le vert, le Dow Jones avançant de 0,21%, le Standard & Poor's 500 de 0,19% et le Nasdaq Composite de 0,07%.

LES INDICATEURS DU ​JOUR

L'inflation en France, harmonisée selon les normes européennes (IPCH), a ralenti comme prévu sur un an ‌en juin à 2,0%, montrent les données définitives publiées vendredi par l'Insee.

En Allemagne, l'inflation IPCH a été confirmée vendredi en hausse de 2,4% sur un an et en recul de 0,2% sur un ​mois en juin.

CHANGES

Alors que le regain de tensions au Moyen-Orient vient altérer l'optimisme des marchés, le billet vert perd 0,14% face à un panier de devises de référence, tandis que l'euro abandonne 0,08% à 1,1437 dollar.

TAUX

Outre-Atlantique, le rendement des Treasuries à dix ans prend 1,0 point de base à 4,5492%, tandis que le deux ⁠ans avance de 2,9 points de base à 4,1912%.

Outre-Rhin, le rendement du Bund allemand à dix ans a pris 0,3 point de base à 3,0368% et le deux ans a grignoté 0,1 point de base à 2,6501%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers reculent légèrement alors que Donald Trump a déclaré que les États-Unis acceptent de reprendre les négociations avec l'Iran.

Le Brent cède 1,05% à 75,50 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) lâche 1,54% à 70,97 dollars.

Les cours sont toutefois en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de près de 5% au gré de la reprise des hostilités au Moyen-Orient.

À SUIVRE LUNDI 13 JUILLET : [L8N42U0P0]

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger ​décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Benoit Van Overstraeten)