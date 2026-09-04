L'Europe termine en hausse, Wall Street dans le rouge après le rapport sur l'emploi

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,09% et le Stoxx 600 a pris 0,17%%

* Wall Street dans le rouge à mi-séance

* Le rapport sur l'emploi USA accroît les prévisions d'une hausse des taux

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont fini en hausse vendredi, bien que terminant la semaine sur une baisse hebdomadaire, alors que le rapport sur l'emploi aux États-Unis fait remonter les anticipations d'une hausse des taux par la Fed.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,09% à 8.278,77 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a avancé de 0,17% tandis qu'à Londres, le FTSE 100 .FTSE a terminé stable.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a progressé de 0,21%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 de 0,13% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,17%.

Sur la semaine, le Stoxx 600 a abandonné 0,76% et le CAC 40 a perdu 1,46%.

À l'approche des réunions des banques centrales européenne et américaine, les investisseurs analysent attentivement les dernières données économiques disponibles afin d'ajuster leurs prévisions concernant les décisions de politique monétaire.

La semaine s'achève sur la publication du rapport sur l'emploi aux États-Unis pour le mois précédent, avec des chiffres suggérant une certaine résilience du marché de l'emploi, ce qui pourrait inciter la Réserve fédérale (Fed) à opérer un resserrement monétaire pour contenir l'inflation.

La croissance de l'emploi aux États-Unis s'est nettement accélérée en août, avec 162.000 créations tandis que les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne 56.000 créations nettes.

Le chiffre de juillet a par ailleurs été relevé et fait apparaître désormais 21.000 postes créés contre 23.000 détruits en première estimation.

"Le rapport sur l’emploi d’août a dissipé les dernières inquiétudes concernant le marché du travail, plaçant les données sur l’inflation qui seront publiées la semaine prochaine au coeur de la décision du FOMC (comité de politique monétaire de la Fed) sur les taux d’intérêt attendue dans le courant du mois", a déclaré Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments.

Par conséquent, les opérateurs relèvent leurs anticipations pour la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine (Fed), les 15 et 16 septembre, pariant désormais à 65% sur une hausse des taux, contre 55% avant la publication du rapport.

En Europe, tandis que la réunion de la Banque centrale européenne (BCE) a lieu dès la semaine prochaine, les 9 et 10 septembre, les marchés ont déjà largement intégré la probabilité d'une hausse de 25 points de base à 2,50%, face à un contexte de prix élevés de l’énergie, d’inflation persistante et d’une économie de la zone euro résiliente.

VALEURS

Aux valeurs, Volkswagen VOWG.DE a bondi de 5,90% après l'approbation la veille par le conseil de surveillance du groupe d'un vaste plan de transformation qui pourrait entraîner la suppression d'environ 50.000 emplois.

À Paris, Vivendi VIV.PA a reculé de 6,70% après avoir fait état jeudi soir d'un chiffre d'affaires semestriel en recul de 3,5%, citant un effet de saisonnalité des lancements de jeux de Gameloft.

GTT GTT.PA et Accor ACCP.PA ont gagné 3,94% et 2,47% respectivement, au gré de relèvements de recommandations par les courtiers Berenberg et Morgan Stanley.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI perd 0,59%, le Standard & Poor's 500 .SPX recule de 0,43% et le Nasdaq Composite .IXIC cède 0,41%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En Allemagne, les commandes à l'industrie ont progressé de 2,5% sur un mois en juillet, tandis que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur +0,3% après +3,7% (révisé de +3,1%) en juin.

Dans la zone euro, les ventes au détail ont reculé de 0,6% en juillet sur un mois, alors que les analystes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,3% après +0,2% en juin (révisé de -0,3%).

Aux États-Unis, le rapport publié par le département du Travail a notamment montré que le taux de chômage s'est établi à 4,1% en août, comme prévu, après le même chiffre en juillet.

CHANGES

Le billet vert s'apprécie après la publication du rapport sur l'emploi, bien que les chiffres sur l'inflation prévus la semaine prochaine devraient avoir plus d'impact sur la devise.

Le dollar gagne 0,19% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro abandonne 0,03% à 1,1620 dollar EUR= .

TAUX

Le marché obligataire américain trime à la suite du rapport sur l'emploi qui amplifie les prévisions d'une hausse des taux par la Fed.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR prend 1,4 point de base à 4,7761%, tandis que le deux ans US2YT=RR gagne 3,0 points de base à 4,3661%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a cédé 0,2 point de base à 3,3360%, tout comme le deux ans DE10YT=RR qui a terminé à 2,9304%.

PÉTROLE

Les cours pétroliers sont en passe d'enregistrer une hausse hebdomadaire de plus de 6%, face à la résurgence des frappes entre les États-Unis et l'Iran qui accroissent les craintes concernant l'approvisionnement mondial en hydrocarbures par le Moyen-Orient.

Le Brent LCOc1 cède 0,04% à 95,48 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 recule de 0,54% à 90,81 dollars.

À SUIVRE LUNDI 7 SEPTEMBRE : nL8N44P0OS

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Zhifan Liu)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|