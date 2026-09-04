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Lecornu inaugure l'usine de fusées réutilisables de MaiaSpace où l'Etat "joue gros"
information fournie par AFP 04/09/2026 à 20:29
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Le Premier ministre Sébastien Lecornu à Vernon dans l'Eure, dans une usine de fusées réutilisables de la start-up française MaiaSpace, le 4 septembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Le Premier ministre Sébastien Lecornu à Vernon dans l'Eure, dans une usine de fusées réutilisables de la start-up française MaiaSpace, le 4 septembre 2026 ( AFP / Thomas SAMSON )

Sébastien Lecornu a posé la première pierre vendredi, dans sa ville de Vernon (Eure), d'une usine de fusées réutilisables de la start-up française MaiaSpace, l'encourageant à "démarrer" parce que l'Etat "joue gros" dans cette filiale d'ArianeGroup qui aspire à rattraper le retard européen face à SpaceX.

"L'urgence, désormais, c'est de démarrer", parce qu"on joue gros", sans "avance sur les grands compétiteurs", dans un contexte budgétaire contraint, et alors que "les nuages sont quand même plutôt noirs et nombreux au-dessus des politiques spatiales européennes", a affirmé le Premier ministre.

Il s'exprimait aux côtés des PDG d'ArianeGroup, Christophe Bruneau, de MaiaSpace Yohann Leroy, et du président de la région Normandie, Hervé Morin.

L'usine de Vernon, qui doit à terme couvrir 12.000 mètres carrés, va produire divers composants de fusées qui seront transportés vers Le Havre, puis expédiés en Guyane française --où MaiaSpace s'est vu attribuer le pas de tirs des Soyouz russes à Kourou-- pour l'assemblage final.

MaiaSpace entend fabriquer chaque année à partir de 2032 une vingtaine d'étages supérieurs (consommés à chaque mission), ainsi qu'un nombre variable d'étages principaux, en fonction du taux de récupération par barge.

L'entreprise, qui emploie plus de 400 personnes, contre une vingtaine à sa création en 2022, bénéficiera de la "méthode Notre-Dame", à savoir une simplification et une accélération de procédures.

Loin derrière l'entreprise fondée par Elon Musk, qui envoie des fusées réutilisables depuis 2015, et talonnée par des concurrents européens, cette filiale d'ArianeGroup y croit malgré tout.

Mais MaiaSpace n'est pas encore sur le pas de tir: initialement prévu en 2025, le premier lancement est programmé au second semestre 2027.

Selon Yohann Leroy, la récupération du premier étage permettra de diviser les coûts "par plus que deux".

MaiaSpace a une capacité d'emport de 4 tonnes en orbite basse, contre 22,8 tonnes pour la fusée Falcon 9 de SpaceX.

Devant le Forum économique de Giverny, Sébastien Lecornu a ensuite fait un lien entre la "souveraineté" et la nécessité de faire des "choix" dans le budget de l'Etat, dont l'examen commencera en octobre au Parlement.

"La poursuite de la guerre en Iran sous une autre forme, plus la sécheresse et l'effondrement de notre rendement agricole sur ce trimestre nous mettent en risque" financier, mais le pays peut l'éviter à la "seule condition de maîtriser (son) déficit et de faire des propositions qui seront courageuses", a-t-il développé.

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