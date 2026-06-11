L'Europe termine en hausse sur fond de nouvelles menaces américaines contre l'Iran

Les marchés européens ont terminé en hausse jeudi, les investisseurs faisant preuve de résilience malgré les nouvelles menaces de Donald Trump à l'égard de l'Iran. Le CAC 40 a gagné 0,48% à 8 200 points, tandis que l'Euro Stoxx 50 a progressé de 0,80%. Londres et Francfort ont respectivement avancé de 0,48% et 0,06%.

Sur le front macroéconomique, la Banque mondiale a revu à la baisse sa prévision de croissance mondiale pour 2026, désormais attendue à 2,5%, invoquant les répercussions du conflit au Moyen-Orient. L'institution souligne qu'une aggravation des tensions, accompagnée d'une nouvelle hausse des prix de l'énergie et de turbulences financières, pourrait ramener cette croissance à 1,3%.

Par ailleurs, la BCE a relevé ses taux directeurs de 25 points de base, portant son taux de dépôt à 2,25%. Il s'agit de la première hausse depuis septembre 2023 et de la troisième banque centrale du G10 à resserrer sa politique monétaire depuis le début du conflit entre l'Iran et Israël, après la Norvège et l'Australie.

Pour Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management, la hausse de taux annoncée par la BCE traduit sa volonté de répondre à un choc énergétique dont les répercussions se diffusent progressivement à l'ensemble de l'économie. Elle relève toutefois que l'institution n'a livré aucun indice supplémentaire sur l'orientation future de sa politique monétaire. Dans ce contexte, l'évolution du conflit au Moyen-Orient et les prochaines données d'inflation devraient être déterminantes pour la réunion de juillet.

De son côté, Konstantin Veit, gérant chez PIMCO, estime que cette décision relève davantage d'un ajustement destiné à ancrer les anticipations des marchés que du lancement d'un véritable cycle de resserrement monétaire.

Aux Etats-Unis, les indicateurs publiés ont envoyé des signaux contrastés. Les inscriptions hebdomadaires au chômage ont augmenté plus fortement qu'attendu, témoignant d'un ralentissement graduel du marché du travail. Dans le même temps, les prix à la production ont nettement accéléré en mai, alimentant les craintes d'une inflation persistante et confortant la prudence de la Fed.

Trump entend frapper l'Iran "très fort" dans la soirée

Les tensions géopolitiques sont restées au coeur des préoccupations après l'annonce par l'Iran de la fermeture du détroit d'Ormuz et les nouvelles menaces de frappes formulées par Donald Trump, faisant craindre une nouvelle escalade régionale. Le président américain a menacé de nouvelles frappes contre l'Iran, affirmant sur son réseau social que les Etats-Unis frapperaient le pays "très fort" dans la soirée.

Du côté des entreprises

Le principal indice parisien a été soutenu par STMicroelectronics ( 5,74%) et Schneider Electric ( 2,56%).

Hugo Boss a grimpé de 9% à Francfort après l'annonce d'une offre publique d'achat de près de 2 milliards d'euros lancée par Frasers Group. Wizz Air ( 4,86%) s'est également distinguée après avoir publié un bénéfice annuel légèrement supérieur aux attentes.

Sur le marché des changes, l'euro concède 0,12% à 1,1519 dollar.