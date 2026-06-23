L'Europe termine dans le rouge, la "tech" souffre

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,71% et le Stoxx 600 0,57%

* Wall Street atténue ses pertes à mi-séance

* Prise de bénéfice dans les nouvelles technologies

* Les nouvelles anticipations sur la Fed inquiètent

par Coralie Lamarque

Les Bourses européennes ont terminé en baisse mardi, sous l'effet du repli généralisé des valeurs technologiques, des craintes sur l'inflation et d'indicateurs PMI décevants.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 0,71% à 8.340,71 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a cédé 0,81% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a abandonné 0,09%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a reculé de 1,07%, le FTSEurofirst 300

.FTEU3 de 0,74% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,57%.

La séance a été marquée par un regain des craintes liées à l'intelligence artificielle (IA) avec une vague vendeuse dans le secteur des semi-conducteurs et les valeurs technologiques.

"Des questions se posent à nouveau concernant les dépenses d’infrastructure liées à l’IA, d’autant plus que certaines grandes entreprises prévoient de vendre des actions pour financer leur expansion", a déclaré David Morrison, analyste marchés chez Trade Nation.

Les marchés ont par ailleurs intégré la perspective d'une orientation plus restrictive de la Réserve fédérale américaine (Fed) cette année.

Selon le baromètre FedWatch de CME Group, la probabilité d'une hausse d’au moins 25 points de base des taux de la Fed lors de la réunion de juillet est désormais de 34,2%, contre 8,5% il y a une semaine. Celle sur la réunion de septembre recueille une probabilité de 69,5% contre 29,1% la semaine précédente.

Les investisseurs ont par ailleurs analysé une série d'indicateurs préliminaires sur les PMI en Europe qui montrent que l'activité du secteur privé en zone euro s'est contractée en juin pour le troisième mois consécutif, tandis que les coûts des intrants ont augmenté à leur rythme le plus faible.

Ces publications interviennent alors que Philip Lane, chef économiste de la BCE, a déclaré mardi que l'inflation dans la zone euro pourrait rester supérieure à l'objectif de 2% fixé par la Banque centrale européenne (BCE) jusqu'en 2027, et ce même si la paix au Moyen-Orient se maintenait.

Parallèlement, sur le plan géopolitique, les négociations concernant le Moyen-Orient se poursuivent, l'ambassadeur de l'Iran auprès des Nations unies à Genève, Ali Bahreini, ayant fait état mardi de "bons progrès" dans les discussions de paix entre les États-Unis et l'Iran, bien que des divergences persistent.

Les deux parties, qui cherchent à consolider l'accord intérimaire conclu la semaine dernière pour mettre fin à plus de trois mois de conflit, ont acté lundi une feuille de route vers un accord permanent dans un délai de 60 jours, selon les médiateurs du Pakistan et du Qatar.

"Pour les investisseurs, l’enjeu est donc de faire le tri entre les changements de fond déjà engagés dans le secteur de l’énergie et les mouvements de prix à court terme, qui pourraient vite s’inverser si les négociations bloquent ou si le cessez-le-feu se fragilise", a déclaré Joseph V. Amato, président et directeur des investissements en actions chez Neuberger Berman.

VALEURS

Dans le sillage du regain de craintes liées à l'IA, STMicroelectronics

STMPA.PA a chuté de 8,53% et Soitec SOIT.PA de 6,99%.

Le compartiment automobile a également souffert, enregistrant une perte de 1,67% à la suite de la publication des données d'immatriculation de l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) pour le mois de mai.

Les constructeurs automobiles Renault RENA.PA et Volkswagen VOWG.DE ont respectivement perdu 4,31% et 2,81%, tandis que Stellantis STLAM.MI a chuté de 6,74%.

À WALL STREET

À l'heure de la clôture en Europe, Wall Street atténue ses pertes, le Dow Jones .DJI lâchant 0,20%, tandis que le Standard & Poor's 500 .SPX recule 0,98% et le Nasdaq Composite .IXIC perd 1,46%.

LES INDICATEURS DU JOUR

En France, le PMI composite flash, qui comprend à la fois le secteur des services et le secteur manufacturier, est ressorti à 47,6 en juin, tandis que les économistes interrogés par Reuters tablaient sur 46,4 et après 44,9 le mois dernier.

En Allemagne, l'indice PMI composite flash est tombé à 48,0 ce mois-ci, alors que les analystes interrogés par Reuters qui prévoyaient 49,6 et contre 48,8 en mai.

En zone euro, l'indice composite préliminaire des directeurs d'achat (PMI) de la zone euro, compilé par S&P Global, est ressorti à 49,5 en juin, soit son plus haut niveau en trois mois, contre des attentes à 49,1 et après 48,5 en mai.

Au Royaume-Uni, l'indice PMI des services dans l'enquête préliminaire de S&P Global/CIPS UK s'est établi à 48,7 ce mois-ci, soit en dessous de toutes les prévisions de l'enquête Reuters dont le consensus était à 50,1 et contre 49,3 en mai.

Il s'agit du niveau le plus faible depuis janvier 2023, ce qui laisse présager un avenir difficile pour Andy Burnham, le probable prochain Premier ministre britannique.

PÉTROLE

Les cours pétroliers continuent de baisser, le Brent se rapprochant de la barre des 75 dollars le baril, dans le sillage des négociations visant à mettre fin au conflit Moyen-Orient.

Le Brent LCOc1 abandonne 1,57% à 76,68 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 lâche 1,44% à 72,80 dollars.

TAUX

Alors que le Premier ministre britannique Keir Starmer a démissionné lundi, le Gilt britannique à 30 ans GB30YT=RR a perdu 5,0 points de base, à 5,4557%.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR cède 2,6 points de base à 4,4810%. Le deux ans US2YT=RR perd quant à lui 4,4 points de base à 4,1855%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR est stable, à 2,9161%, tout comme le deux ans DE10YT=RR (+0,1 point de base) à 2,5752%.

CHANGES

Le billet vert a atteint son plus haut niveau depuis plus d'un an, les marchés ayant revu à la hausse leurs anticipations quant à une orientation plus restrictive de la Fed.

Le dollar gagne 0,34% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro perd 0,4% à 1,1381 dollar EUR= .

Au gré de la situation politique outre-Manche, la livre sterling perd 0,40% face au dollar EUR= et grappille 0,04% face à l'euro.

À SUIVRE MERCREDI 24 JUIN : nnL8N42Q1D7

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Claude Chendjou)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|