L'Europe termine dans le rouge, l'inquiétude budgétaire pénalise la Bourse de Paris

* En Europe, le CAC 40 a perdu 1,68% et le Stoxx 600 0,72%

* Wall Street dans vert à mi-séance

* Deux membres de la Fed mettent en garde contre l'inflation

par Diana Mandia

La plupart des Bourses européennes ont terminé en baisse jeudi, le CAC 40 de Paris enregistrant sa plus forte chute depuis le 8 juillet dernier, dans un contexte de craintes liées au débat budgétaire en France, tandis que les efforts diplomatiques au Moyen-Orient tardent à porter leurs fruits.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a perdu 1,68% à 8.319,87 points. À Francfort, le Dax .GDAXI a pris 0,27% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE a abandonné 0,79%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a fini sur un recul de 0,74%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 a perdu 0,75% et le Stoxx 600 .STOXX a reculé de 0,72%.

Les actions françaises ont clairement sous-performé leurs homologues européennes, les grandes banques de la deuxième économie européenne ayant connu une séance difficile dans un contexte de nervosité autour du projet de budget 2027 que le gouvernement doit présenter cet automne.

Les travaux visant à doter la France d'un budget ont donné lieu à des crises politiques majeures ces dernières années et pourraient à nouveau ébranler les marchés dans les mois à venir, à l'approche de l'élection présidentielle de 2027 et à un moment où les investisseurs s'inquiètent de l'évolution du déficit et de la dette.

C'est dans ce contexte que les investisseurs suivent jeudi le débat en cours entre sept candidats à la présidentielle, organisé dans le cadre de la Rencontre des entrepreneurs de France (REF) du Medef, en prêtant une attention particulière aux propos de chacun d'entre eux concernant leurs projets en matière de finances publiques.

La conjoncture défavorable a trop pesé pour que les marchés d'actions puissent profiter, du moins en Europe, de l'élan des valeurs technologiques

.SX8P du Stoxx 600 (+1,71%) au lendemain de la publication des résultats et perspectives du fabricant de puces Nvidia NVDA.O , qui font pourtant grimper l'indice Nasdaq à New York.

La situation géopolitique n'a pas non plus été d'un grand soutien jeudi, les cours du pétrole repartant à la hausse après plusieurs séances de baisse.

Le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed ben Abdoulrahman al Thani, s'est rendu jeudi à Téhéran afin de relancer les efforts diplomatiques entre les Etats-Unis et l'Iran, alors que le conflit approche de son sixième mois.

Cependant, Washington et Téhéran ne mènent actuellement aucune négociation, la Maison banche se concentrant sur les pressions économiques à l'encontre de la République islamique, a dit la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, lors d'un entretien accordé à Fox News.

Les craintes inflationnistes restent donc vives des deux côtés de l'Atlantique et la politique monétaire devrait revenir sur le devant de la scène dès le début du mois de septembre, à l'occasion des réunions des principales banques centrales mondiales.

Dans la zone euro, les responsables de la Banque centrale européenne (BCE) ont estimé en juillet qu'une nouvelle hausse des taux d'intérêt serait probablement nécessaire pour ramener l'inflation à sa cible, selon le compte rendu de leur dernière réunion, publié jeudi.

Aux Etats-Unis, deux responsables de la Réserve fédérale (Fed) ont fait part jeudi de leurs inquiétudes concernant l'inflation à la veille du discours du président de la banque centrale au symposium de Jackson Hole, un événement majeur de politique monétaire organisé chaque année dans le Wyoming.

VALEURS

BNP Paribas BNPP.PA , Société générale SOGN.PA et Crédit agricole

CAGR.PA ont perdu 4,7%, 4,9% et 3,9%, affichant ainsi certaines des plus mauvaises performances de l'indice de référence parisien.

Sur le Stoxx 600, le compartiment des banques .SX7P a perdu 1,78%.

A Paris également, la nette baisse de l'action Pernod Ricard

PERP.PA (-4,5%) après la publication de ses résultats a aussi pénalisé le CAC 40, le groupe de spiritueux ayant évoqué un "environnement contrasté et incertain" et un recul anticipé en Chine et aux États-Unis.

A WALL STREET

Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, surperforme jeudi le reste d'indices de la Bourse de New York, les résultats de Nvidia (+7,4%) ayant confirmé la vigueur de l'essor de l'IA et alimenté les gains des valeurs technologiques.

A l'heure de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 0,39%, le Standard & Poor's 500 .SPX gagne 0,68% et le Nasdaq Composite .IXIC progresse de 1,36%.

LES INDICATEURS DU JOUR

Dans la zone euro, la croissance des prêts aux entreprises a accéléré en juillet, montrent les données publiées jeudi par la Banque centrale européenne (BCE).

En France, les prix à la production de l'industrie pour le marché français ont rebondi de 1,1% en juillet, selon les données de l'Insee.

En Allemagne, la confiance des consommateurs devrait s'améliorer à l'approche du mois de septembre, les perspectives économiques et salariales plus favorables contribuant à contrebalancer la prudence persistante des ménages en matière de dépenses.

Aux Etats-Unis, les inscriptions au chômage ont baissé de façon inattendue lors de la semaine au 22 août, à 203.000 contre 207.000 (révisé de 206.000) la semaine précédente, a annoncé jeudi le département du Travail.

TAUX

Les rendements des obligations de la zone euro ont augmenté jeudi en raison de la hausse des prix du pétrole, ce qui entretient les craintes inflationnistes et les risques d'un resserrement de la politique monétaire de la BCE.

Le rendement du Bund allemand à dix ans DE10YT=RR a pris 2,4 points de base à 3,2500%. Le deux ans DE10YT=RR a quant à lui gagné 2,7 points de base à 2,8483%.

Le marché s'attend à un relèvement des taux par la Banque centrale européenne (BCE) le mois prochain, le deuxième depuis le début du conflit au Moyen-Orient fin février.

En France, le rendement de l'OAT à dix ans FR10YT=RR a pris 2,3 points de base pour finir la séance à 4,1011%.

Le marché obligataire est plus calme aux États-Unis, les investisseurs attendant le discours du président de la Fed à la conférence de Jackson Hole vendredi.

Le rendement des Treasuries à dix ans US10YT=RR recule légèrement pour s'établir à 4,6564%. Celui de son homologue à deux ans US2YT=RR cède également du terrain à 4,2176%.

CHANGES

Le dollar perd 0,03% face à un panier de devises de référence .DXY , tandis que l'euro grappille 0,01% à 1,1651 dollar EUR= ..

PÉTROLE

Le Brent LCOc1 avance de 1,25% à 88,94 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) CLc1 grappille 0,18% à 82,38 dollars.

A SUIVRE LE 28 AOÛT : nL8N43Q1NY

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|