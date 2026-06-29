L'Europe tente un rebond avec le secteur technologique

Les principales Bourses européennes sont sur de faibles variations lundi, tentant un timide rebond avec le secteur technologique, qui a enregistré la semaine dernière sa plus forte baisse hebdomadaire depuis la mi-mars.

La tendance est cependant majoritairement à l'attentisme alors que s'ouvre au Portugal le forum de la Banque centrale européenne (BCE) et que la fin de la semaine sera marquée par la publication du rapport mensuel officiel sur l'emploi américain.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,26% à 8.363,11 points vers 07h15 GMT, après un repli de 0,55% vendredi. À Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,08% et à Francfort, le Dax .GDAXI grignote 0,12%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E grappille 0,05% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,10%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,03%, porté par le secteur technologique (+0,45%), l'énergie (+0,29%) et les "utilities" (+0,26%).

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,53% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,80% pour le Nasdaq .IXIC .

Les investisseurs se sont montrés nerveux dans les dernières séances en raison des interrogations sur les valorisations dans le secteur technologique et l'évolution des taux d'intérêt dans le monde, tandis que sur le plan géopolitique, le marché pétrolier est reparti à la hausse, en raison de la reprise des frappes américaines et iraniennes au Moyen-Orient.

Même si les éléments à l'origine de la baisse des marchés actions sont loin d'avoir disparu, l'appétit pour le risque revient prudemment comme en témoigne la volatilité des échanges sur les places asiatiques. La Bourse de Tokyo a ainsi fini en hausse lundi après avoir perdu jusqu'à 1,97% en séance avec la chute du secteur des semi-conducteurs.

Le rebond est porté notamment par des signes d'apaisement de tensions entre les Etats-Unis et l'Iran, un représentant américain ayant annoncé dimanche une reprise des discussions sur l'ensemble des points du protocole d'accord entre les deux pays.

JPMorgan est devenue la dernière grande banque en date à relever son objectif pour le Stoxx 600 .STOXX , visant désormais 680 points pour le principal indice paneuropéen d'ici la fin de l'année, ce qui impliquerait une augmentation d'environ 7%.

"Des risques subsistent (...) mais si l'on intègre une fin du conflit (...) l'Europe pourrait redevenir intéressante (au second semestre)", écrit la banque américaine d'investissement.

Aux valeurs, le secteur technologique sur le Stoxx 600

.SX8P est porté notamment par SAP SAPG.DE (+1,78%), Infineon

IFXGn.DE (+1,98%) ou encore STMicroelectronics STMPA.PA (+4,13%).

Soitec SOIT.PA , qui a signé un partenariat avec ZenSemi, bondit de 7,73%.

Nagarro NA9n.DE bondit de 90% après une offre de 1,1 milliard de dollars de la société indienne Persistent PERS.NS sur le groupe allemand d'ingénierie numérique axé sur l'IA.

Dans les autres secteurs, Ipsen IPN.PA prend 1,84% après avoir annoncé avoir conclu un accord de fusion définitif avec Kartos Therapeutics.

Exosens EXENS.PA gagne plus de 5% à la faveur de l'annonce de la signature d'un contrat de long terme avec le groupe lituanien Brolis.

BT Group BT.L monte de 1,05% après un accord avec Verizon Communications VZ.N visant à regrouper leurs activités internationales destinées aux entreprises.

Elmera ELMRA.OL avance de 2,19% après que son conseil d'administration a dit lundi recommander à l'unanimité aux actionnaires d'accepter l'offre d'environ 5,1 milliards de couronnes norvégiennes de Fortum FORTUM.HE (+0,15%).

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|