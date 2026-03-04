L'Europe tente un rebond après les pertes de la veille

Les principales Bourses européennes sont hausse prudente mercredi en début de séance, après une séance de lourdes pertes la veille, même si les investisseurs restent attentifs aux prix de l'énergie, qui ont explosé en raison du conflit au Moyen-Orient.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,45% à 8.140,58 points. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,65% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,23%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,59%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 gagne 0,66% et le Stoxx 600 .STOXX prend 0,65%.

Les Bourses européennes tentent de se redresser après une séance difficile mardi, au cours de laquelle le CAC 40 et le Footsie britannique ont enregistré leurs plus fortes baisses en près d'un an, en pleine guerre commerciale.

Elles rompent ainsi avec la tendance en Asie, où les marchés d'actions ont été très malmenés mercredi en raison de la forte dépendance de pays comme la Corée du Sud et le Japon vis-à-vis des importations énergétiques, dont les prix montent en flèche alors que les opérations militaires au Moyen-Orient perturbent à la fois la production et le transport de pétrole et de gaz via le détroit d'Ormuz.

Outre la situation géopolitique et ses conséquences sur l'inflation et l'euro, les indicateurs PMI sur l'activité du secteur privé, attendus dans la matinée.

Aux valeurs, à Paris, le réassureur français Scor SCOR.PA prend 3% après avoir fait état mercredi d'un ratio de solvabilité dans le haut de sa fourchette cible.

Ailleurs en Europe, ASM International ASMI.AS grimpe de 5%, le fabricant néerlandais de puces électroniques ayant déclaré mardi qu'il prévoyait une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2026 à environ 830 millions d'euros.

Adidas ADSGn.DE , qui a publié mercredi ses perspectives pour 2026, plonge de près de 7% à Francfort.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)