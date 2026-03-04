 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SCOR, ratio de solvabilité à 215% fin 2025, impact "négligeable" du conflit au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 11:52

L'illustration montre le logo de SCOR

L'illustration montre le logo de SCOR

par Coralie Lamarque

SCOR a fait état mercredi d'un ‌ratio de solvabilité dans le haut de sa fourchette cible, citant une génération de capital opérationnel "robuste", tandis ​que l'impact du conflit au Moyen-Orient est pour le moment "négligeable" selon le directeur général.

Le réassureur français a fait état d'un ratio de solvabilité du groupe à 215% au 31 décembre 2025, dans la partie ​haute de la plage de solvabilité optimale de 185% à 220%, et en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à ​l'exercice 2024, selon un communiqué du groupe.

"(Il) reflète essentiellement ⁠la forte génération nette de capital, le provisionnement du dividende de l'exercice et une évolution ‌défavorable du marché", précise le communiqué.

Le résultat net est ressorti à 208 millions d'euros au quatrième trimestre, tandis que les analystes tablaient sur 170 millions selon un ​consensus fourni par SCOR.

À la Bourse ‌de Paris, le titre gagnait 4% à 9h17 GMT, contre un gain ⁠de 0,33% pour le SBF 120 au même moment.

Dans une note, les analystes de Jefferies saluent "un bilan plus solide que jamais" avec un ratio de solvabilité supérieur de 3 points de pourcentage que ⁠les estimations du courtier.

"Au-delà ‌des gros titres, nous notons que ce résultat a été obtenu malgré un impact ⁠négatif de 40 millions d'euros lié aux écarts de sinistralité en 'Non-Life', principalement dû à une prudence ‌accrue dans la constitution des provisions", a déclaré Jefferies.

IMPACT "NÉGLIGEABLE" DU CONFLIT AU MOYEN-ORIENT

S'exprimant sur ⁠la situation au Moyen-Orient, le directeur général Thierry Léger a souligné lors ⁠d'une conférence de presse que "l'impact ‌immédiat en termes de sinistres est négligeable à ce stade".

"La guerre est exclue de la plupart de ​nos contrats, et lorsqu'elle est couverte, nos expositions ‌sont clairement limitées, surveillées et tarifées", a-t-il ajouté.

En réassurance dommages et responsabilité (P&C), SCOR a dégagé un résultat d'assurance annuel de 7,299 ​milliards d'euros à taux de change courants, en baisse de 4,4% par rapport à 2024.

Le ratio combiné, le rapport entre les sinistres et les primes, est quant à lui ressorti à ⁠80,9% au quatrième trimestre, tandis que les analystes tablaient sur 84,8% selon un consensus fourni par l'entreprise.

Le réassureur français a par ailleurs déclaré proposer un dividende de 1,9 euro par action, en hausse de 5,6% sur un an.

En janvier, SCOR avait annoncé la nomination de Philipp Rüede, actuellement directeur général de SCOR Life & Health, en tant que directeur financier du groupe à compter du 7 mars.

(Rédigé par Coralie ​Lamarque ; édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SCOR
30,6200 EUR Euronext Paris +5,59%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank