SCOR, ratio de solvabilité à 215% fin 2025, impact "négligeable" du conflit au Moyen-Orient

par Coralie Lamarque
SCOR a fait état mercredi d'un ratio de solvabilité dans le haut de sa fourchette cible, citant une génération de capital opérationnel "robuste", tandis que l'impact du conflit au Moyen-Orient est pour le moment "négligeable" selon le directeur général.
Le réassureur français a fait état d'un ratio de solvabilité du groupe à 215% au 31 décembre 2025, dans la partie haute de la plage de solvabilité optimale de 185% à 220%, et en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à l'exercice 2024, selon un communiqué du groupe.
"(Il) reflète essentiellement la forte génération nette de capital, le provisionnement du dividende de l'exercice et une évolution défavorable du marché", précise le communiqué.
Le résultat net est ressorti à 208 millions d'euros au quatrième trimestre, tandis que les analystes tablaient sur 170 millions selon un consensus fourni par SCOR.
À la Bourse de Paris, le titre gagnait 4% à 9h17 GMT, contre un gain de 0,33% pour le SBF 120 au même moment.
Dans une note, les analystes de Jefferies saluent "un bilan plus solide que jamais" avec un ratio de solvabilité supérieur de 3 points de pourcentage que les estimations du courtier.
"Au-delà des gros titres, nous notons que ce résultat a été obtenu malgré un impact négatif de 40 millions d'euros lié aux écarts de sinistralité en 'Non-Life', principalement dû à une prudence accrue dans la constitution des provisions", a déclaré Jefferies.
IMPACT "NÉGLIGEABLE" DU CONFLIT AU MOYEN-ORIENT
S'exprimant sur la situation au Moyen-Orient, le directeur général Thierry Léger a souligné lors d'une conférence de presse que "l'impact immédiat en termes de sinistres est négligeable à ce stade".
"La guerre est exclue de la plupart de nos contrats, et lorsqu'elle est couverte, nos expositions sont clairement limitées, surveillées et tarifées", a-t-il ajouté.
En réassurance dommages et responsabilité (P&C), SCOR a dégagé un résultat d'assurance annuel de 7,299 milliards d'euros à taux de change courants, en baisse de 4,4% par rapport à 2024.
Le ratio combiné, le rapport entre les sinistres et les primes, est quant à lui ressorti à 80,9% au quatrième trimestre, tandis que les analystes tablaient sur 84,8% selon un consensus fourni par l'entreprise.
Le réassureur français a par ailleurs déclaré proposer un dividende de 1,9 euro par action, en hausse de 5,6% sur un an.
En janvier, SCOR avait annoncé la nomination de Philipp Rüede, actuellement directeur général de SCOR Life & Health, en tant que directeur financier du groupe à compter du 7 mars.
(Rédigé par Coralie Lamarque ; édité par Augustin Turpin)
