SCOR, ratio de solvabilité à 215% fin 2025, impact "négligeable" du conflit au Moyen-Orient

L'illustration montre le logo de SCOR

par Coralie Lamarque

SCOR a fait état mercredi d'un ‌ratio de solvabilité dans le haut de sa fourchette cible, citant une génération de capital opérationnel "robuste", tandis ​que l'impact du conflit au Moyen-Orient est pour le moment "négligeable" selon le directeur général.

Le réassureur français a fait état d'un ratio de solvabilité du groupe à 215% au 31 décembre 2025, dans la partie ​haute de la plage de solvabilité optimale de 185% à 220%, et en hausse de 5 points de pourcentage par rapport à ​l'exercice 2024, selon un communiqué du groupe.

"(Il) reflète essentiellement ⁠la forte génération nette de capital, le provisionnement du dividende de l'exercice et une évolution ‌défavorable du marché", précise le communiqué.

Le résultat net est ressorti à 208 millions d'euros au quatrième trimestre, tandis que les analystes tablaient sur 170 millions selon un ​consensus fourni par SCOR.

À la Bourse ‌de Paris, le titre gagnait 4% à 9h17 GMT, contre un gain ⁠de 0,33% pour le SBF 120 au même moment.

Dans une note, les analystes de Jefferies saluent "un bilan plus solide que jamais" avec un ratio de solvabilité supérieur de 3 points de pourcentage que ⁠les estimations du courtier.

"Au-delà ‌des gros titres, nous notons que ce résultat a été obtenu malgré un impact ⁠négatif de 40 millions d'euros lié aux écarts de sinistralité en 'Non-Life', principalement dû à une prudence ‌accrue dans la constitution des provisions", a déclaré Jefferies.

IMPACT "NÉGLIGEABLE" DU CONFLIT AU MOYEN-ORIENT

S'exprimant sur ⁠la situation au Moyen-Orient, le directeur général Thierry Léger a souligné lors ⁠d'une conférence de presse que "l'impact ‌immédiat en termes de sinistres est négligeable à ce stade".

"La guerre est exclue de la plupart de ​nos contrats, et lorsqu'elle est couverte, nos expositions ‌sont clairement limitées, surveillées et tarifées", a-t-il ajouté.

En réassurance dommages et responsabilité (P&C), SCOR a dégagé un résultat d'assurance annuel de 7,299 ​milliards d'euros à taux de change courants, en baisse de 4,4% par rapport à 2024.

Le ratio combiné, le rapport entre les sinistres et les primes, est quant à lui ressorti à ⁠80,9% au quatrième trimestre, tandis que les analystes tablaient sur 84,8% selon un consensus fourni par l'entreprise.

Le réassureur français a par ailleurs déclaré proposer un dividende de 1,9 euro par action, en hausse de 5,6% sur un an.

En janvier, SCOR avait annoncé la nomination de Philipp Rüede, actuellement directeur général de SCOR Life & Health, en tant que directeur financier du groupe à compter du 7 mars.

(Rédigé par Coralie ​Lamarque ; édité par Augustin Turpin)