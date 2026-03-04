 Aller au contenu principal
Production audiovisuelle: Banijay s'allie avec le fleuron anglais All3Media
information fournie par Boursorama avec AFP 04/03/2026 à 10:41

Stéphane Courbit à Marseille, le 8 mai 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le géant mondial du divertissement Banijay, basé à Paris, et le groupe anglais de production audiovisuelle All3Media ont conclu un partenariat stratégique pour peser davantage dans le secteur des contenus, notamment auprès des plateformes mondiales de streaming, ont annoncé mardi les deux entreprises.

"Banijay Group et RedBird IMI ont conclu un partenariat stratégique visant à fusionner Banijay Entertainment et All3Media, créant ainsi un géant mondial des médias et du divertissement", ont affirmé ces sociétés dans un communiqué commun.

La nouvelle entité s'appellera Banijay et sera détenue conjointement par Banijay Group et RedBird IMI, chacun détenant 50% des parts, ont-elles ajouté.

Une fois la transaction finalisée, elle sera pilotée par Marco Bassetti, actuellement directeur général de Banijay Entertainment, ont-elles précisé.

Ce rapprochement a pour objectif de peser plus lourd dans l'industrie mondiale du divertissement, notamment via un catalogue "avec plus de 260.000 heures de contenus" et de "renforcer le positionnement auprès des plateformes mondiales de streaming", ont détaillé les entreprises.

Fondée par Stéphane Courbit, Banijay produit des programmes phares comme le télé-crochet culinaire "MasterChef" et l'émission d'aventures "Koh-Lanta". Elle est aussi derrière la série à succès "Peaky Blinders".

De son côté, la société All3Media, détenue par le fonds américano-émirati RedBird IMI, produit entre autres le divertissement "les Traîtres", le film "Hamnet", sorti en janvier et en lice pour les Oscars, ou encore la quadrilogie de films sur les Beatles, réalisée par Sam Mendes, attendue en 2028.

L'offre BoursoBank