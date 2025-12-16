L’Europe sur une note prudente avant l'emploi américain

(AOF) - A l’exception de Paris qui fait de la résistance, les autres grands indices européens sont en repli. Le CAC 40 grappille 0,11%, à 8 133 points, tandis que le DAX 40 cède par exemple 0,35%, à 24 174 points. La tendance est marquée par la hausse du secteur automobile dans l’espoir de voir la Commission européenne adopter de nouvelles réglementations sur les émissions de CO2, alors que le secteur de la Défense recule sur fond d'avancées dans les pourparlers sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine. Les investisseurs attendent les chiffres de l’emploi américain de novembre cet après-midi.

En Europe, Havas recule de 0,35%, à 15,536 euros. Coté à la Bourse d'Amsterdam depuis le 16 décembre 2024 et la scission du groupe Vivendi en quatre entités, le groupe de communication a annoncé hier soir l'acquisition de Digizik, société belge fondée en 2011 et spécialisée dans le domaine de l'entertainment marketing. Les termes financiers du rachat n'ont pas été dévoilés. Havas concrétise ainsi l'implantation du réseau Havas Play outre-Quiévrain.

A Paris, Stellantis (+1,72%, à 10,274 euros) et Renault (+0,99%, à 37,77 euros) se distinguent au sein du CAC 40, tout comme les autres constructeurs automobiles européens : Mercedes-Benz (+1,12%, à 61,63 euros) ou Volkswagen (+0,93%, à 108,40 euros). Ces valeurs du secteur automobile progressent, soutenues par la perspective d'un assouplissement des règles en Europe. La Commission européenne devrait annoncer aujourd’hui une révision de son objectif de réduction des émissions de CO2.

Virbac grimpe de 1,18%, à 342 euros, après avoir annoncé l'acquisition, auprès de Norbrook, d'un médicament innovant pour stabiliser l'hyperthyroïdie féline. Le laboratoire dédié à la santé animale a dépensé 100 millions de livres sterling, soit environ 114 millions d'euros, pour cette acquisition. Virbac sera chargé de distribuer ce traitement au Royaume-Uni, en Australie, en Nouvelle-Zélande et aux Etats-Unis. Pour l'Europe, la distribution restera gérée par Boehringer Ingelheim et Elanco (en Allemagne), avant d'être progressivement reprise par Virbac.

Les chiffres macroéconomiques du jour

En France, selon des données préliminaires, l’activité dans le secteur privé a fait moins bien que prévu. Attendu en accélération de 50,4 à 50,6 points, l’indice qui la mesure s’est finalement installé 50,1 points, au plus bas depuis deux mois. Dans le détail, c’est l’activité dans le secteur des services qui a pesé avec une statistique qui est passée de 51,4 à 50,2 points, contre des prévisions à 51,5 points, soit un plus bas de deux mois. De son côté, l’activité manufacturière a fait mieux que prévu en passant de 47,8 à 50,6 points, renouant ainsi avec la croissance.

En Allemagne, l’indice ZEW du sentiment économique s’est nettement redressé alors qu’un léger repli était redouté. En décembre, l’indicateur est ainsi passé de 38,5 à 45,8 points, contre des attentes à 38,4 points. Il s’agit de son plus haut niveau depuis juillet 2025.

En Allemagne toujours, l'activité dans le secteur privé a fait moins bien que prévu selon des données préliminaires de S&P Global pour le mois de décembre. L'indice Composite est ainsi passé de 52,4 à 51,5 points, au plus bas depuis 4 mois. Dans le détail, l'indice mesurant le niveau de l'activité manufacturière s'est également dégradé en passant de 48,2 à 47,7 points, au plus bas depuis 10 mois. Les analystes tablaient sur une amélioration à 48,9 points. Même constat pour le secteur des services avec une statistique qui a reculé de 53,1 à 52,6 points, un niveau inédit depuis 3 mois.

Dans la zone euro, l’indice PMI Composite de S&P Global s’est installé à 51,9 points en décembre selon des données préliminaires, contre 52,8 points un mois plus tôt. Il touche ainsi un plus bas depuis 3 mois. Dans le détail, dans le secteur des services, l’indicateur est passé de 53,6 à 52,6 points, un plus bas depuis 3 mois également. En ce qui concerne l’activité manufacturière, elle s’est également dégradée en accélérant sa décroissance. L’indice la mesurant est à 49,2 points, un niveau inédit en 8 mois, contre 49,6 points en novembre.

Sur le marché des devises, l'euro est quasi-stable (+0,04%) face au billet vert et se négocie contre 1,1759 dollar.