Dopé par ses activités de courtage, Glencore renoue avec les bénefices au premier semestre

( AFP / FABRICE COFFRINI )

Glencore, le géant suisse du négoce des matières premières a renoué avec les bénéfices au premier semestre grâce à un bond de ses activités de courtage, dopées par la volatilité des cours des produits pétroliers avec le conflit au Moyen-Orient.

Au premier semestre, le groupe - actif à la fois dans le courtage des matières premières et l'extraction minière - a dégagé un bénéfice net de 4,4 milliards de dollars (3,8 milliards d'euros), contre une perte de 655 millions de dollars à la même période un an plus tôt, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Sa division spécialisée dans le courtage des matières premières a vu son résultat d'exploitation bondir de 142% par rapport à la même période un an plus tôt, à 3,3 milliards de dollars, sous l'impulsion principalement du pétrole et du gaz, sur fond "de fortes perturbations sur les marchés du GNL (gaz naturel liquéfié, du pétrole et du transport maritime", précise le communiqué.

Ses activités minières ont, elles aussi, affiché une forte hausse, avec un excédent brut d'exploitation en hausse de 72%, à 6,5 milliards de dollars avec la hausse significative des cours de matières premières, même si le groupe a été confronté à "la faiblesse américaine et des coûts opérationnels plus élevés" avec les perturbations dans les chaînes d'approvisionnement.

"Le premier semestre 2026 a été marqué par un réajustement significatif des prix de l'énergie et des marchés et risques étroitement associés suite à l'escalade du conflit au Moyen-Orient", a déclaré son directeur général, Gary Nagel, cité dans le communiqué.

"Les contraintes touchant le pétrole, les produits raffinés, le GNL et les capacités de fret ont alimenté une volatilité accrue", a-t-il ajouté.

En 2022, sa division de courtage avaient déjà vu ses bénéfices s'envoler avec le choc de la guerre en Ukraine qui avait fait exploser les prix des produits pétroliers et du charbon, la forte volatilité faisant gonfler les volumes de transactions.