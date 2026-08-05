Energie: le français Idex en passe d'être acheté par JP Morgan

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Le fonds d'investissement Antin, coté à Paris, a annoncé mercredi être entré en négociations exclusives avec un fonds d'investissement de la banque américaine JP Morgan en vue de lui céder l'entreprise française Idex, spécialisée dans les infrastructures énergétiques.

Fondé en 1963, Idex gère notamment une soixantaine de réseaux de chaleur et de froid urbains et des usines de production d'énergie et de valorisation énergétique des déchets.

L'entreprise, qui compte plus de 6.400 employés, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros en 2025, soit plus du double de ce qu'elle réalisait en 2018 au moment de son rachat par Antin Infrastructure Partners, selon un communiqué commun.

L'acquéreur potentiel, le fonds Infrastructure Investments Fund de JP Morgan, est spécialisé dans les infrastructures à long terme comme celles liées aux énergies renouvelables, à la gestion de l'eau ou aux services publics.

Le montant de la transaction envisagé s'élèverait à 3,8 milliards d'euros, dont 2 milliards de dette, selon l'Informé et Les Echos.

Lors de son rachat en 2018, l'entreprise avait été valorisée à 1,3 milliard d'euros, selon les mêmes sources.

La finalisation de l'acquisition, qui doit encore être validée par les autorités françaises, est attendue pour le premier trimestre 2027.