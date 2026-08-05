France/PMI-La demande de services progresse, une première depuis novembre

Une vague de chaleur s'abat sur le sud de la France

L'activité dans le secteur ‌privé des services en France a enregistré en juillet une contraction légèrement ​plus marquée qu'initialement prévu, montre l'enquête définitive PMI S&P Global et HCOB, publiée mercredi.

Cette enquête révèle également que la hausse de la demande intérieure a ​contribué à compenser la baisse des ventes aux clients étrangers.

Le PMI définitif des services s'est établi ​à 49,6 le mois dernier, contre ⁠49,8 en première estimation, après 46,8 en juin. Les économistes interrogés ‌par Reuters attendaient en moyenne 49,8 pour le mois de juillet.

La barre des 50 sépare croissance et contraction de l'activité.

Malgré ​cette contraction persistante, S&P ‌a relevé certains signes positifs, notamment un redressement de ⁠la demande intérieure, une première depuis novembre.

Toutefois, les ventes aux clients étrangers ont fortement diminué, et ce pour le douzième mois consécutif, a ajouté S&P.

Le ⁠PMI composite final, ‌qui comprend à la fois le secteur des services et ⁠le secteur manufacturier, est ressorti à 49,4 en juillet, contre 49,6 en ‌estimation "flash", après 47,2 en juin.

"Le troisième trimestre a démarré relativement ⁠bien pour l'économie française", a déclaré Joe Hayes, économiste ⁠chez S&P Global Market ‌Intelligence.

"L'indice composite de juillet se situe à un niveau historiquement cohérent avec ​une croissance trimestrielle du PIB d'environ ‌0,2% à 0,3%. Cela représente un rebond après un deuxième trimestre marqué par des données PMI ​faibles", a-t-il ajouté.

"Des facteurs favorables sont apparus, tels qu'une reprise de la demande, un ralentissement de l'inflation et une amélioration de la ⁠confiance, mais compte tenu de la hausse des prix mondiaux de l'énergie à la fin du mois dernier et de l'intensification de la guerre au Moyen-Orient, le risque est élevé que la tendance positive de l'indice PMI de juillet s'inverse", a-t-il prévenu.

(Rédigé par Sudip Kar-Gupta, version franaçise Claude Chendjou, ​édité par Augustin Turpin)