L'Europe sur de faibles variations après les banques centrales

Les principales Bourses européennes évoluent sur de faibles variations vendredi en début de séance après les gains de la veille, les investisseurs se concentrant sur les perspectives de politique monétaire au terme d'une semaine très chargée.

À Paris, le CAC 40 .FCHI grappille 0,02% à 8.151,91 points vers 08h34 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI prend 0,08% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,04%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E est en hausse de 0,02% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,06%. Le Stoxx 600 .STOXX , qui a enregistré jeudi sa meilleure performance journalière en plus de trois semaines, prend 0,03% vendredi.

Comme prévu, la BCE a maintenu jeudi ses taux d'intérêt inchangés, tout en soulignant les perspectives économiques plus optimistes pour la zone euro, ce que les investisseurs interprètent comme une probable fin de son cycle d'assouplissement monétaire.

En France, la banque centrale a par ailleurs relevé vendredi sa prévision de croissance économique pour 2025, à la faveur d'un "pic d'activité" inattendu au troisième trimestre.

Une commission mixte paritaire (CMP) tentera par ailleurs ce vendredi de trouver un compromis sur le budget de la deuxième économie de la zone euro pour 2026. En l'absence d'accord, une "loi spéciale" du gouvernement pour le budget 2026 conduirait à un déficit "nettement supérieur" à ce qui est souhaitable pour l'endettement de la France, a prévenu vendredi François Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France.

L'économie allemande, la première de la zone euro, reste toutefois morose, comme en témoigne le moral des consommateurs, qui devrait se détériorer considérablement début 2026, avec la propension à épargner des ménages, motivée par un regain d'incertitude, atteignant son plus haut niveau depuis la crise financière de 2008.

Les prix à la consommation aux États-Unis, qui ont augmenté bien moins que prévu en novembre, n'ont pas beaucoup changé les perspectives concernant les taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed) pour 2026.

Aux valeurs, Ipsen IPN.PA abandonne 2,2% après avoir annoncé vendredi que l'essai pivotal de Phase II FALKON pour son médicament expérimental contre la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) n'avait pas atteint son critère principal, engendrant la clôture de l'étude.

Ailleurs en Europe, Puma PUMG.DE perd 2% après que son rival américain Nike NKE.N a fait état jeudi soir d'une baisse de ses marges brutes, les mauvaises ventes en Chine et les efforts visant à rééquilibrer son portefeuille de produits continuant de peser sur le géant de l'habillement sportif.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)