France-Blocages: Le gouvernement appelle les agriculteurs à une "trêve de Noël"

Des agriculteurs contre les mesures prises par le gouvernement français à la suite de l'apparition d'un foyer de dermatose nodulaire du bétail

Le gouvernement français a appelé vendredi à une "trêve de Noël" et prévenu qu'il ne "tolererait" pas de nouveaux blocages pendant les fêtes sur fond de colère du monde agricole.

Les agriculteurs organisent ‍depuis plusieurs jours des points de blocage et des manifestations en France et même en Belgique pour exprimer leur mécontentement face à la gestion de la dermatose nodulaire contagieuse (DNC) bovine et le Mercosur.

Cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et des pays ‌d'Amérique latine doit être signé officiellement mais plusieurs Etats membres s'y opposent alors que la Commission européenne, de son côté, tente d'apaiser les agriculteurs en proposant des clauses de sauvegarde pour certains produits agricoles comme le boeuf.

La présidente ​de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé jeudi aux dirigeants des pays de l'Union européenne que ⁠la signature de cet accord avait été reportée au mois de janvier, ont rapporté à Reuters des sources européennes.

Le président Emmanuel Macron, qui tente de réunir une minorité de blocage en s'appuyant notamment sur ⁠des pays ouvertement hostiles au traité, comme la ‍Pologne ou la Hongrie, ou réticents comme l'Italie, avait estimé avant l'ouverture du Conseil ⁠européen à Bruxelles que "le compte n'y était pas" pour signer l'accord.

Malgré ce report, la pression des agriculteurs ne semble pas faiblir. BFMTV a rapporté vendredi que des agriculteurs de la FNSEA étaient mobilisés depuis 5h30 devant la résidence du couple Macron au Touquet (Pas-de-Calais), ​la FNSEA estimant que la décision prise par la Commission européenne "n'est pas suffisante", appelant ses adhérents à rester "mobilisés".

"Nous ne tolèrerons plus de nouveaux blocages et nous ferons tout ce qui est nécessaire", a cependant prévenu Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, sur RTL.

"Et ⁠je le dis aux gens qui s'apprêtent peut-être à partir, pour que les Françaises et les Français puissent ​aller retrouver sereinement leur famille, de même que les commerçants, parce qu'on est aussi ​dans une période où les commerçants ​travaillent, beaucoup doivent pouvoir faire fonctionner leur commerce et leur entreprise", a-t-elle ajouté.

"Il y a le temps de la manifestation, mais ​il y a le temps de la trêve de Noël, si ⁠espérée cette année", a déclaré pour sa part la ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, sur ICI Occitanie, appelant à une levée des barrages agricoles.

Annie Genevard doit se rendre ce vendredi dans l'après-midi dans les Yvelines, en région Île-de-France, où des agriculteurs bloquent la N12 vers Paris depuis plusieurs jours.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu de son côté reçoit dans la journée à Matignon les syndicats Jeunes ‌Agriculteurs, FNSEA, Coordination rurale et Confédération paysane.

"Mon souhait est d'avoir une trêve de Noël et nous ne sommes pas là pour ennuyer les Français et ne pas leur permettre de profiter de cette trêve de Noël. Mais (...) nous attendons un certain nombre de réponses (…) nous allons faire le point au terme de ce rendez-vous avec le Premier ministre, nous annoncerons très clairement quelle est notre position", a déclaré sur franceinfo le président FNSEA, Arnaud Rousseau.

(Rédigé par Claude Chendjou, avec la contribution de Zhifan Liu ‌et Etienne Breban, édité par Kate Entringer)