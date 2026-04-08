L'Europe salue le cessez-le-feu en Iran, le CAC 40 grimpe de plus de 4%

Les principales Bourses européennes grimpent mercredi en début de séance, l'annonce d'un cessez-le-feu de deux semaines au Moyen-Orient ayant fait chuter les prix de l'énergie et apaisé les craintes inflationnistes qui ont marqué le sentiment depuis le début de la guerre.

À Paris, le CAC 40 .FCHI grimpe de 4,24% à 8.244,15 points vers 07h23 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 5% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 2,70%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 4,88%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 3,94% et le Stoxx 600 .STOXX 3,92%.

Le président américain Donald Trump a annoncé dans la nuit de mardi à mercredi une trêve avec la République islamique, à condition que celle-ci rouvre le détroit d'Ormuz - fermé de facto par l'Iran et par lequel transitent 20% du pétrole mondial -, sous peine de voir la "civilisation" iranienne anéantie.

Les secteurs du voyage, de la technologie et les banques, considérés comme les principaux bénéficiaires de la baisse des prix de l'énergie et des rendements obligataires qui découle ce cette annonce, bondissent dans les premiers échanges.

Le secteur des compagnies aériennes et du voyage .SXTP , particulièrement touché par les craintes liées à l'inflation énergétique, progresse de plus de 7% en début de séance.

À Paris, Air France-KLM AIRF.PA s'envole de 12% et l'opérateur hôtelier Accor ACCP.PA grimpe de 7,8%.

Le secteur technologique .SX8P prend plus de 6% et les banques .SX7P plus de 5%, et figurent ainsi parmi les plus performants de l'indice Stoxx 600.

Le seul secteur dans le rouge .SXEP (-3,8%) est celui de l'énergie, qui souffre mercredi de la chute des prix du pétrole et du gaz. À Paris, TotalEnergies TTEF.PA , lanterne rouge du CAC 40, recule de 5,4%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)