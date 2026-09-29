L'Europe résiste, mais les taux et le pétrole grimpent

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi matin alors même que le mouvement de correction se poursuit sur les taux longs aux Etats-Unis en raison des craintes entourant la vigueur de l'inflation et du durcissement des politiques monétaires que vient alimenter la flambée des cours pétroliers. Les contrats à terme sur indices suggèrent une hausse de 0,4% pour le CAC 40 à Paris, de 0,1% pour le DAX à Francfort, de 0,2% pour le FTSE 100 à Londres et de 0,3% pour le STOXX 600.

La solidité de l'économie mondiale, la persistance de l'inflation et les inquiétudes concernant la santé des finances publiques ont ravivé les tensions sur le compartiment obligataire récemment, un phénomène qui touche l'ensemble de la courbe et l'intégralité des pays dits développés.

Mais comme le montre le plus haut historique atteint la semaine passée par le Nasdaq, les marchés d'actions ont jusqu'ici plutôt bien résisté.

"La remontée des taux, bien que significative, a été suffisamment progressive pour permettre aux actifs risqués de continuer à bénéficier d'un environnement économique porteur et de conditions financières toujours très accommodantes", explique Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac.

"Cette situation pourrait toutefois devenir plus fragile à mesure que les rendements atteignent des niveaux de taux historiquement plus contraignants", avertit le gérant.

Certains observateurs disent s'inquiéter de la corrélation grandissante qui se met en place entre l'évolution des rendements obligataires et celle des cours des actions, alors que l'absence de perspective d'une issue diplomatique au Moyen-Orient menace de maintenir les prix du pétrole sous pression.

Les rendements des bons du Trésor américain restent orientés à la hausse : le dix ans prend encore six points de base pour se propulser à 5,24%, un nouveau plus haut depuis 2002.

La France commence à inquiéter

La remontée des rendements américains a un effet de contagion sur les taux européens, où les emprunts de référence montent aussi, à 3,64% pour le Bund allemand à 10 ans et 4,77% pour les OAT françaises, ce qui donne un "spread" de 113 points, au plus haut depuis la crise de la dette européenne de 2012.

Dans un contexte de soucis inflationnistes et d'accélération de la remontée des rendements obligataires, les investisseurs suivront avec attention, demain, les données sur l'inflation PCE aux Etats-Unis, qui pourraient bien influencer les anticipations en matière de taux de la Fed.

En attendant, les investisseurs surveilleront aujourd'hui les chiffres des ouvertures d'emplois "JOLTS" et l'indice de confiance du consommateur du Conference Board.

Rien ne semble par ailleurs être en mesure de stopper la hausse des cours du pétrole: le Brent gagne 1,8% à 107,2 dollars le baril faute d'avancées encourageantes dans le Golfe et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend de son côté 1,6% à 94,1 dollars.

La hausse du Brent atteint plus de 11% sur les 30 derniers jours et elle n'est sans doute pas terminée, bon nombre d'observateurs voyant le baril atteindre rapidement la barre des 110 dollars.

L'euro est une nouvelle fois la victime collatérale de l'envolée des prix de l'énergie, qui attise les craintes d'un décalage croissant entre les trajectoires économiques et monétaires de la zone euro et des Etats-Unis.

La monnaie unique repart à la baisse pour s'établir à 1,1364 face au dollar, un plancher depuis le mois de juin.

La Bourse de New York a fini en net repli lundi, et non loin de ses plus bas du jour, affectée comme les autres places mondiales par la brusque accélération de la remontée des taux et le renchérissement du pétrole.

Au coup de cloche final, le Dow Jones baissait de près de 0,7%, le S&P 500 reculait de 0,8% et le Nasdaq 100 perdait autour de 1,1%.

La nervosité générale des marchés n'épargne pas l'Asie : la Bourse de Tokyo cédait 1,4% en fin de séance tandis que l'indice Hang Seng de la Bourse de Hong Kong reculait de 0,5%.