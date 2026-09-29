Alstom va livrer 35 trains de plus à Västtrafik pour 350 millions d'euros

Le logo d'Alstom

‌Alstom a annoncé ​mardi avoir reçu une commande de 35 ​trains supplémentaires par l'agence ​de transports ⁠publics suédoise Västtrafik, ‌d'une valeur d'environ 350 millions d'euros, ​à ‌la suite de ⁠la levée d’une option prévue dans le ⁠contrat-cadre ‌existant.

Dans un communiqué, ⁠le constructeur ‌ferroviaire français a ⁠précisé qu'il s'agissait de ⁠trains ‌à grande vitesse ​Avelia ‌Stream Nordic X80 et que cette ​nouvelle commande portera à ⁠80 le nombre de trains livrés à Västtrafik.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin ​Turpin)