Journée de grève et de manifestations dans la fonction publique pour la défense du pouvoir d'achat

Un pompier portant une inscription "En grève" participe à une manifestation organisée par une large coalition de syndicats, à Paris, le 28 septembre 2026 ( AFP / Xavier GALIANA )

Une journée de grève pour peser sur le budget : les agents publics, dont les pompiers, manifestent mardi partout en France à l'appel d'une large intersyndicale pour protester contre le recul de leur pouvoir d'achat, à deux jours de la présentation du projet de budget pour 2027.

Échaudées par un nouveau gel du point d'indice annoncé début septembre par le Premier ministre, la CGT, FO, la CFDT, UNSA, la FSU, Solidaires, CFE-CGC et la FA-FP organisent plus de 170 manifestations à travers le pays pour réclamer une revalorisation des salaires des fonctionnaires et des "moyens budgétaires à la hauteur" des missions des services publics.

Les cortèges d'Arras (Pas-de-Calais) et de Marseille (Bouches-du-Rhône) seront parmi les premiers à s'élancer, dans la matinée, tandis que celui de Paris devrait s'ébranler à partir de 14 heures.

Les syndicats espèrent peser sur les arbitrages du gouvernement pour le prochain budget, dont la présentation est prévue jeudi, mais aussi pour "lancer un message aux candidats à la présidentielle" à l'aube de la campagne électorale, propice au "fonctionnaire bashing", indiquait jeudi Laure Revel (CFDT).

Entre 5.000 et 10.000 pompiers

Après un été marqué par des incendies historiques durant lesquels les pompiers ont été mis à rude épreuve, ces derniers ont décidé de se rassembler dans la capitale pour se joindre au reste des fonctionnaires.

Attendus au nombre de 5.000 à 10.000 par les autorités, ils défileront dans un premier temps dans leur propre cortège, entre la place d'Italie et la Bastille, avant de rejoindre le reste des manifestants, qui partiront à 14H00 de la place de la République, pour se diriger ensuite jusqu'à la place de la Nation.

La sécrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, le 8 septembre 2026 à Paris ( AFP / Ian LANGSDON )

Les syndicats de la fonction publique auront pour mantra le "pouvoir d'achat" des fonctionnaires, grignoté par l'inflation et l'absence de revalorisation du point d'indice ces dernières années.

Depuis 2017, les agents publics n'ont vu leur point d'indice revalorisé qu'en 2022 (3,5%) et 2023 (1,5%), soit une revalorisation totale légèrement supérieure à 5%. Entre-temps, selon l'Insee, l'inflation cumulée depuis 2017 aura atteint 24,17% à la fin 2026.

"Le gel du point d'indice, ça veut dire une baisse de salaire pour des millions d'agents publics qui sont déjà parmi les moins bien payés des pays de l'OCDE", a déclaré la numéro un de la CGT Sophie Binet mardi sur BFMTV/RMC.

Elle a appelé le gouvernement à "changer ce projet de budget qui est dangereux pour le pays et qui nous fait foncer à 200 km/h dans le mur de la récession".

La CGT a promis une "journée noire" dans la fonction publique, et les autorités s'attendent à voir défiler entre 20.000 et 40.000 personnes, hors pompiers.

"On ne peut pas avoir des services publics de qualité s'il n'y a pas de conditions de travail de qualité : c'est reconnaître le travail qui est accompli", a fait valoir la secrétaire générale de la CFDT Marylise Léon lundi sur France 2.

La syndicaliste déplore "des responsables politiques aujourd'hui qui ne parlent de nous qu'en termes de lignes, de tableurs Excel, de budget".

Le premier syndicat des enseignants des écoles primaires s'attend à 40% de grévistes chez les professeurs des écoles, a indiqué le Snuipp-FSU lundi à l'AFP.

Mobilisation lycéenne

De leur côté, les transports sur les réseaux SNCF et RATP ne devraient être que ponctuellement perturbés par la grève.

Marylise Léon, secrétaire générale de la CFDT, participe à un rassemblement, à Paris, le 1er mai 2026 ( AFP / Julie SEBADELHA )

Parallèlement aux manifestations de la fonction publique, la journée de mardi devrait être marquée par la poursuite des blocages de lycées, mouvement parti la semaine dernière d'établissements de banlieue parisienne.

Depuis une semaine, des lycéens se mobilisent devant leurs établissements pour protester, notamment contre des classes et des emplois du temps surchargés ou encore l'absence de professeurs, des rassemblements qui ont parfois dégénéré avec des dégradations ou des tirs de mortier.

Lundi, le mouvement s'est étendu à d'autres régions, et il devrait constituer, avec le cortège des pompiers, l'un des principaux points d'attention des autorités mardi.

Mardi matin, le rectorat de Paris indiquait que "moins d'une dizaine" de lycées sur les 90 que compte la capitale faisaient l'objet d'une "tentative de blocage" à 08H00.