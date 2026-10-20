L'Europe réduit ses pertes en clôture au terme d'une séance volatile

* En Europe, le CAC 40 a perdu 0,38% et le Stoxx 600 0,14%

* Le secteur de la santé soutient Wall Street à mi-séance

* Les craintes dans la "tech" et l'IA s'atténuent

* Le pétrole et les rendements obligataires refluent

par Claude Chendjou

Les Bourses européennes ont réduit leurs pertes mardi à la clôture et Wall Street était en hausse à mi-parcours dans une session volatile où la tension sur les rendements obligataires souverains et les cours pétroliers s'est atténuée au fil de la séance, laissant place aux résultats des sociétés.

À Paris, le CAC 40 .FCHI a fini sur une perte de 0,38% à 7.838,49 points, après avoir reflué en séance jusqu'à 7.783,22 points. Le Footsie britannique

.FTSE a reculé de 0,29%. Le Dax allemand .GDAXI , porté essentiellement par les constructeurs automobiles BMW BMWG.DE , Mercedes Benz MBGn.DE et Volkswagen VOWG.DE , s'est distingué avec une quasi stabilité en clôture (-0,05%)%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E a perdu 0,38% et le FTSEurofirst 300

.FTEU3 0,09%. Le Stoxx 600 .STOXX a effacé une partie de ses pertes initiales pour finir en repli de 0,14%, tiré vers le bas principalement par le secteur de l'énergie .SXEP (-1,16%) et celui de l'industrie .SXNP (-1,43%).

Au moment de la clôture en Europe, le Dow Jones .DJI avance de 0,95%, le Standard & Poor's 500 .SPX de 0,42% et le Nasdaq .IXIC de 0,24% alors que les grands indices américains avaient ouvert en baisse, pénalisés alors par les valeurs liées à l'intelligence artificielle (IA) et un rebond des cours du pétrole.

Mais au fil des échanges, les investisseurs ont cependant préféré se concentrer sur les publications financières des sociétés alors que la saison des résultats bat son plein. Le Dow Jones a ainsi touché en séance un plus haut depuis le 14 septembre, tandis que sur le S&P 500, le secteur de la santé

.SPXHC , en hausse de 2,22%, a inscrit un record.

Le retournement des cours du pétrole, qui avaient grimpé dans la matinée un pic de cinq mois, a également stimulé le moral des investisseurs, à l'approche de la clôture des Bourses en Europe.

Cette stabilisation des marchés actions intervient après la vente massive de valeurs technologiques de la semaine dernière, dans un contexte d'inquiétudes concernant l'endettement de CoreWeave CRWV.O et le coût du financement du développement de l'IA.

"On observe une certaine vigueur dans certaines actions à forte valeur ajoutée et dans le Dow Jones, ce qui contribue à tirer vers le haut l'indice global", souligne Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille chez Dakota Wealth.

"Les inquiétudes concernant la situation des semi-conducteurs persistent et les valeurs liées à l'IA sont en baisse, mais dans l'ensemble, le reste du marché connaît une belle reprise", a-t-il ajouté.

L'évolution du sentiment observé à Wall Street s'est également reflété en Europe, où le compartiment technologique .SX8P a réduit ses pertes en clôture après une forte baisse en matinée.

Parallèlement, les rendements obligataires souverains en zone euro et aux Etats-Unis, sur toutes les maturités, ont reflué, offrant ainsi du soutien aux actions. La tension est également retombée sur les indices de la volatilité sur l'EuroStoxx 50 .V2TX et à Wall Street .VIX , avec des baisses respectives de X% et de X%.

VALEURS EN EUROPE

Schneider Electric SCHN.PA a perdu 3,28% après une augmentation de capital de six milliards d'euros, représentant une décote de près de 5% par rapport à son cours de clôture de l'action, destinée à financer en partie l'acquisition de PTC.

OVHcloud OVH.PA s'est envolé de 18,01% après avoir dit viser une marge d'Ebitda ajustée supérieure à 42,5% pour 2027.

Solvay SOLB.BR a chuté de 3,94% au lendemain d'un abaissement des perspectives annuelles du groupe chimique belge.

ABB ABBN.S a plongé de 5,01%, malgré des commandes record. La société d'ingénierie suisse, fournisseur majeur de centres de données, est victime des inquiétudes liées à l'IA.

Comet Holding COTNE.S a pris 4,69%, le fabricant suisse d'équipements électroniques ayant annoncé une hausse de ses ventes trimestrielles, grâce notamment à l'expansion de ses centres de données et de son infrastructure d'IA.

LES INDICATEURS DU JOUR

Les prix à la production en Allemagne ont augmenté plus que prévu en septembre, de 6,7%, après +4,6% en août, montrent les données publiées par l'Office fédéral de la statistique.

Les salaires au Royaume-Uni, hors primes, ont progressé plus que prévu au cours des trois mois précédant fin août, de 3,7% sur un an, montrent les données publiées par l'Office britannique de la statistique.

Le moral des investisseurs allemands s'est dégradé plus que prévu en octobre, montre l'enquête mensuelle publiée mardi par l'institut d'études économiques ZEW dont l'indice ressort à 28,1, contre 34,7 en septembre.

CHANGES

Le dollar recule de 0,24% face à un panier de devises de référence .DXY , les investisseurs restant cependant prudents face à l'euro malgré les modestes gains enregistrés mardi alors que la France est confrontée à des manifestations de grande ampleur et à une situation budgétaire qui se détériore.

L'euro EUR= grappille 0,17%, à 1,1229 dollar, tandis que la livre sterling

GBP= s'échange à 1,3373 dollar, en hausse de 0,53%, après des données sur le marché du travail en Grande-Bretagne, qui montrent une certaine résilience.

TAUX

Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans US10YT=RR se replie de 2,1 points de base, à 5,11%, avec un creux en séance à 5,07%.

Celui du Bund allemand de même échéance DE10YT=RR a fini en repli de six points de base, à 3,39%, après avoir fluctué entre 3,38% et 3,45%.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT à dix ans DE10FR10=RR s'est stabilisé autour des 150 points de base (pb) après avoir grimpé en séance à plus de 156 pb, à la suite des violences qui ont émaillé les manifestations du week-end en France. Le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, a jugé mardi que les couvre-feux imposés lundi dans certaines villes de France avaient "contribué au calme de cette nuit".

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en repli malgré les tensions géopolitiques au Moyen-Orient. Fatih Birol, le directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, a déclaré mardi que l'AIE était prête à intervenir si déblocages de stocks de pétrole s'avèraient nécessaires, ce qui permet de calmer l'envolée des prix.

Le Brent reflue de 1,20% à 108,21 dollars le baril LCOc1 , revenant d'un sommet de cinq mois touché en matinée, tandis que le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) décline de 0,25% à 103,40 dollars CLc1 .

A SUIVRE MERCREDI: nL8N4621GO

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Claude Chendjou; avec la contribution de Tharuniyaa Lakshmi et Ragini Mathur; édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|