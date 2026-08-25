L'Europe rebondit légèrement, légère baisse des prix du pétrole

Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance, aidées par la légère baisse des prix du pétrole, tandis que les investisseurs analysent la menace de sanctions brandie hier par Washington à l'encontre des partenaires commerciaux de l'Iran.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,33% à 8.481,12 points vers 07h18 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,30% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,33%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,28% et le Stoxx 600 .STOXX de 0,31%.

Le Moyen-Orient et ses répercussions inflationnistes continuent d'influencer le moral des marchés d'actions, qui reprennent un peu de vigueur grâce au léger recul des cours du brut, même si l'évolution du conflit reste incertaine.

Dans le but d'intensifier la pression économique sur Téhéran, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent a présenté lundi un avertissement à tous les pays et entités pour qu'ils rompent leurs relations commerciales avec l'Iran sous peine de sanctions, sans toutefois identifier les destinataires de sa menace.

À Ormuz, détroit stratégique bloqué pratiquement depuis le début de la guerre en février, la situation ne montre toutefois aucun signe d'amélioration, seuls deux navires de transport ayant emprunté la voie lundi, soit le niveau le plus bas depuis le début du mois de mai, montrent les données publiés lundi.

Sur le plan macroéconomique, et dans l'attente des chiffres de l'inflation PCE américaine et des résultats de Nvidia mercredi, les chiffres de la croissance économique allemande publiées avant l'ouverture contribuent également à la bonne tenue des actions.

Le produit intérieur brut (PIB) de la première économie de la zone euro a progressé plus que prévu au deuxième trimestre par rapport au précédent, ce qui vient confirmer les premiers signes d'une reprise très attendue.

Aux valeurs, à Paris, Exosens EXENS.PA avance pour sa part de 2%, soutenu par l'annonce d'une commande de l'armée américaine.

Air France-KLM AIRF.PA gagne 1,94% après un relèvement de la recommandation de la part de Kepler Cheuvreux.

Ailleurs en Europe, le fabricant de matériel médical allemand Gerresheimer GXIG.DE plonge de près de 6% après avoir annoncé lundi que le président du directoire par intérim, Uwe Röhrhoff, avait démissionné de ses fonctions à sa propre demande.

Au niveau sectoriel, l'automobile .SXAP souffre (-1,04%) après le regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et le Canada.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|