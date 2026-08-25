Le graphique de l'indice boursier allemand DAX est présenté à la Bourse de Francfort

Les principales Bourses européennes sont dans le ‌vert en début de séance, aidées par la légère baisse des prix du pétrole, tandis que ​les investisseurs analysent la menace de sanctions brandie hier par Washington à l'encontre des partenaires commerciaux de l'Iran.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,33% à 8.481,12 points vers 07h18 GMT. À Francfort, ​le Dax avance de 0,30% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,22%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,33%, le FTSEurofirst ​300 de 0,28% et le Stoxx 600 de 0,31%.

Le ⁠Moyen-Orient et ses répercussions inflationnistes continuent d'influencer le moral des marchés d'actions, qui reprennent ‌un peu de vigueur grâce au léger recul des cours du brut, même si l'évolution du conflit reste incertaine.

Dans le but d'intensifier la pression économique sur ​Téhéran, le secrétaire américain au ‌Trésor, Scott Bessent a présenté lundi un avertissement à tous les ⁠pays et entités pour qu'ils rompent leurs relations commerciales avec l'Iran sous peine de sanctions, sans toutefois identifier les destinataires de sa menace.

À Ormuz, détroit stratégique bloqué pratiquement depuis le début de ⁠la guerre en février, ‌la situation ne montre toutefois aucun signe d'amélioration, seuls deux navires de transport ⁠ayant emprunté la voie lundi, soit le niveau le plus bas depuis le début du ‌mois de mai, montrent les données publiés lundi.

Sur le plan macroéconomique, et dans ⁠l'attente des chiffres de l'inflation PCE américaine et des résultats de Nvidia ⁠mercredi, les chiffres de ‌la croissance économique allemande publiées avant l'ouverture contribuent également à la bonne tenue des actions.

Le produit ​intérieur brut (PIB) de la première économie de la ‌zone euro a progressé plus que prévu au deuxième trimestre par rapport au précédent, ce qui vient confirmer les premiers ​signes d'une reprise très attendue.

Aux valeurs, à Paris, Exosens avance pour sa part de 2%, soutenu par l'annonce d'une commande de l'armée américaine.

Air France-KLM gagne 1,94% après un relèvement ⁠de la recommandation de la part de Kepler Cheuvreux.

Ailleurs en Europe, le fabricant de matériel médical allemand Gerresheimer plonge de près de 6% après avoir annoncé lundi que le président du directoire par intérim, Uwe Röhrhoff, avait démissionné de ses fonctions à sa propre demande.

Au niveau sectoriel, l'automobile souffre (-1,04%) après le regain de tensions commerciales entre les Etats-Unis et le Canada.

(Rédigé par Diana Mandiá, ​édité par Benoit Van Overstraeten)