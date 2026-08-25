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"Exceptionnel, traumatisant": Pomas, village des Corbières, dévasté par une tornade
information fournie par AFP 25/08/2026 à 11:33
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Une maison endommagée par la tornade à Pomas, le 24 août 2026 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Une maison endommagée par la tornade à Pomas, le 24 août 2026 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Pomas panse ses plaies: au lendemain du passage d'une tornade d'une rare violence, habitants et autorités sont à pied d'oeuvre pour déblayer et réparer ce qui peut l'être dans ce village des Corbières où malgré d'impressionnants dégâts matériels, le bilan humain reste limité à 39 blessés.

La tornade qui a traversé l'Aude lundi a frappé Pomas, village de quelque 1.000 habitants, vers 17h20. Il s'agit d'"un événement exceptionnel et très traumatisant pour l'ensemble des habitants", mais qui n'a pas fait de morts, a déclaré la sous-préfète de l'Aude Marie-Hélène Bouissac lors d'un point presse sur place mardi en milieu de matinée.

Le bilan humain fait état à ce stade de 39 victimes, dont 17 ont été hospitalisées et deux se trouvent en urgence absolue, a indiqué Mme Bouissac.

En France, on dénombre quelques dizaines de tornades chaque année, la plupart de faible intensité, a précisé Météo-France à l'AFP.

Mardi, sous le soleil matinal, les toitures dévastées ont été recouvertes de bâches plastifiées de couleur bleue ou verte, maintenues par des tuiles, a constaté un journaliste de l'AFP.

En contrebas de la bourgade, les champs témoignent de la violence des vents qui ont frappé l'endroit: ça et là, une chaise longue broyée, des déchets de laine de verre, des morceaux de grillage, de bois ou de tôle parsèment les alentours.

Au barrage installé par les gendarmes en bas du village, des proches et amis des sinistrés attendent de pouvoir y entrer pour leur apporter des provisions ou proposer leur aide.

José Gomes, habitant de Trèbes et ami d'un sinistré, raconte à l'AFP : "Sa maison est complètement tombée, il était dedans, il est blessé a la tête, il a trois-quatre côtes cassées, il est sorti de l'hôpital ce matin".

Evaluer les risques d'effondrement

Cette nuit, des sinistrés ont été accueillis à la salle polyvalente de Pomas, transformée en centre d'hébergement. D'autres ont dormi "chez des proches, familles et au sein des communes voisines", indique la préfecture dans un communiqué.

En ce qui concerne les dégâts, "le bilan matériel fait état de 300 habitations impactées."

Dans une rue de Pomas le 24 août 2026 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Dans une rue de Pomas le 24 août 2026 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Mardi matin, des pompiers de l'Hérault, et notamment une brigade cynophile, et d'autres venus de Haute-Garonne, inspectaient les lieux.

Les secours ont été à pied d'oeuvre toute la nuit. "Les opérations de reconnaissance et de vérification sont toujours en cours par les 75 sapeurs-pompiers engagés, appuyés par des spécialistes venus en renforts", a précisé la préfecture.

"Un audit des bâtiments se poursuit afin de vérifier les fragilités structurelles et d'évaluer les risques d'effondrement", indique la même source.

"On ne peut pas traverser le village"

"Parallèlement, les militaires de la gendarmerie continuent d'assurer la sécurisation de la zone et de ses abords."

Abdallah Wakkas, grand-père de deux enfants du village âgés de 13 et 17 ans, est venu les chercher pour les emmener dans le Minervois. "Il n'y a pas eu de souci chez eux mais les petits sont un peu traumatisés parce que la maison de leur mamie a eu sa toiture arrachée", raconte-t-il mardi matin à l'AFP.

"Physiquement, personne n'a été touché dans la famille, c'est l'essentiel", estime M. Wakkas.

Plusieurs routes sont toujours interdites à la circulation et 1.400 foyers restaient privés d'électricité à 8h00, selon la préfecture.

Des pompiers à Pomas le 24 août 2026 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Des pompiers à Pomas le 24 août 2026 ( AFP / Idriss Bigou-Gilles )

Météo-France avait placé plusieurs départements du Sud-Ouest, dont l'Aude, en vigilance orange aux orages, soulignant le risque de "puissantes rafales de vent (...) très localement accompagnées de phénomènes tourbillonnaires".

"S'il est désormais établi de plus en plus clairement que le changement climatique occasionne une augmentation de l'intensité des précipitations extrêmes", "l'effet du réchauffement climatique sur la fréquence, l'intensité et la répartition géographique des tornades est difficile à déterminer et reste incertain", explique l'établissement public.

Environnement
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1 commentaire

  • 09:51

    les gens n'ont pas encore compris que ce genre de chose est du en grande parti, à leurs propres déplacements: croisière, avion, voitures etc. Mais qui abandonne ces avantages ? qui ne part plus en croisière ? qui va en vacances tout près de l'habitat au lieu de partir loin ? nous allons le payer très cher.

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