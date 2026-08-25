La tornade qui a balayé une commune de l'Aude a fait 39 blessés dont deux en urgence absolue

Une vue aérienne montre les dégâts causés par une tornade à Bihucourt
La tornade qui a frappé lundi la commune de Pomas (Aude), qui compte un peu plus de 1.000 habitants, a fait 39 blessés, dont deux en urgence absolue, et détruit ou endommagé 300 habitations, déclare mardi le préfet du département.
"Au cours de la nuit, les opérations de secours se sont poursuivies sur la commune de Pomas. Soixante-quinze sapeurs-pompiers sont actuellement engagés, appuyés par des spécialistes venus en renfort. Les opérations de reconnaissance et de vérification sont toujours en cours", lit-on dans le communiqué de la préfecture.
Quelque 1.400 foyers sont encore privés d'électricité à la suite du passage de la tornade, dont la violence a été filmée par plusieurs habitants de Pomas.
La tornade est intervenue dans un contexte de temps orageux dans le sud de la France, après un canicule record qui a étouffé le pays pendant la majeure partie de l'été.
(Version française Benoit Van Overstraeten, édité pa Zhifan Liu)
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