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La tornade qui a balayé une commune de l'Aude a fait 39 blessés dont deux en urgence absolue
information fournie par Reuters 25/08/2026 à 10:50
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Une vue aérienne montre les dégâts causés par une tornade à Bihucourt

Une vue aérienne montre les dégâts causés par une tornade à Bihucourt

La ‌tornade qui a frappé lundi la ​commune de Pomas (Aude), qui compte un peu plus de 1.000 habitants, a fait ​39 blessés, dont deux en urgence absolue, ​et détruit ou endommagé ⁠300 habitations, déclare mardi le préfet ‌du département.

"Au cours de la nuit, les opérations de secours se ​sont ‌poursuivies sur la commune de ⁠Pomas. Soixante-quinze sapeurs-pompiers sont actuellement engagés, appuyés par des spécialistes venus en renfort. ⁠Les opérations ‌de reconnaissance et de vérification ⁠sont toujours en cours", lit-on dans ‌le communiqué de la ⁠préfecture.

Quelque 1.400 foyers sont encore privés ⁠d'électricité à ‌la suite du passage de la tornade, ​dont la ‌violence a été filmée par plusieurs habitants de Pomas.

La tornade ​est intervenue dans un contexte de temps orageux dans ⁠le sud de la France, après un canicule record qui a étouffé le pays pendant la majeure partie de l'été.

(Version française Benoit Van Overstraeten, édité pa ​Zhifan Liu)

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