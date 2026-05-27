L'Europe rebondit avec la baisse du pétrole et dans le sillage de Wall Street

Les principales Bourses européennes rebondissent mercredi avec le léger reflux des cours pétroliers, du dollar et des rendements obligataires et dans le sillage des records à Wall Street, malgré des doutes sur la fragile trêve entre les Etats-Unis et l'Iran.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,44% à 8.209,01 points vers 07h30 GMT, après un repli de 1,03% mardi. À Londres, le FTSE 100 .FTSE est quasiment stable et à Francfort, le Dax

.GDAXI avance de 0,57%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,64% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,29%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,31%, se rapprochant de nouveau de son pic historique d'avant le déclenchement des frappes israélo-américaines contre l'Iran.

Hormis l'énergie et les "utilities", tous les grands compartiments du Stoxx 600 sont dans le vert, à commencer par la consommation cyclique qui prend 1,38%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,18% pour le Nasdaq .IXIC . Cela intervient au lendemain d'une séance en ordre dispersé où le S&P-500 et le Nasdaq ont battu leurs précédents records du 14 mai, portés par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA) qui a relégué au second plan les inquiétudes sur le conflit au Moyen-Orient.

L'Iran a déclaré mardi que les Etats-Unis avaient enfreint le cessez-le-feu en vigueur depuis près de sept semaines, après les frappes effectuées lundi soir par l'armée américaine à proximité du détroit d'Ormuz.

Le maintien mercredi d'un baril de pétrole Brent sous les 100 dollars donne cependant à penser que les investisseurs veulent toujours à un accord de paix.

"Les marchés attendent simplement quelque chose de concret concernant un accord entre les Etats-Unis et l'Iran", écrit dans une note Kyle Rodda, analyste marchés financiers chez Capital.com, notant que de nombreuses nouvelles sont déjà intégrées dans les cours.

Aux valeurs, Capgemini CAPP.PA , qui a dit viser une croissance du chiffre d'affaires de 5,5% à 7,5% à horizon 2028, chute de 4,2%, en queue du CAC 40, ses perspectives à moyen-terme ayant visiblement déçu.

Eramet ERMT.PA abandonne 3,25% après l'annonce de la nomination de Simon Henochsberg au poste de directeur financier. Le groupe minier français a également annoncé un redémarrage partiel de la production de HMC sur le site de Grande Côte au Sénégal après un incendie survenu en février.

Pluxee PLX.PA reflue de 1,0%, le groupe étant visé par une enquête de l'autorité chilienne de la concurrence.

L'indice de l'automobile sur le Stoxx 600 .SXAP (+1,87%) est bien orienté alors que la demande de véhicules électriques a permis au secteur en Europe de poursuivre sa croissance en avril, selon les données de l'Association des constructeurs automobiles européens. Renault RENA.PA gagne 3,55% et Stellantis STLAM.MI 2,27%.

Ailleurs en Europe, Volvo Cars VOLCARb.ST bondit de 7,90%, le groupe détenu majoritairement par le chinois Geely Holding

0175.HK ayant dit avoir reçu l'autorisation du gouvernement américain pour continuer à exporter aux Etats-Unis des véhicules dits connectés.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)