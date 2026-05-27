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L'Europe rebondit avec la baisse du pétrole et dans le sillage de Wall Street
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 09:45

Les principales Bourses européennes rebondissent mercredi avec le léger reflux des cours pétroliers, du dollar et des rendements obligataires et dans le sillage des records à Wall Street, malgré des doutes sur la fragile trêve entre les Etats-Unis et l'Iran.

À Paris, le CAC 40 .FCHI prend 0,44% à 8.209,01 points vers 07h30 GMT, après un repli de 1,03% mardi. À Londres, le FTSE 100 .FTSE est quasiment stable et à Francfort, le Dax

.GDAXI avance de 0,57%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E progresse de 0,64% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 de 0,29%. Le Stoxx 600 .STOXX gagne 0,31%, se rapprochant de nouveau de son pic historique d'avant le déclenchement des frappes israélo-américaines contre l'Iran.

Hormis l'énergie et les "utilities", tous les grands compartiments du Stoxx 600 sont dans le vert, à commencer par la consommation cyclique qui prend 1,38%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,24% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,18% pour le Nasdaq .IXIC . Cela intervient au lendemain d'une séance en ordre dispersé où le S&P-500 et le Nasdaq ont battu leurs précédents records du 14 mai, portés par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA) qui a relégué au second plan les inquiétudes sur le conflit au Moyen-Orient.

L'Iran a déclaré mardi que les Etats-Unis avaient enfreint le cessez-le-feu en vigueur depuis près de sept semaines, après les frappes effectuées lundi soir par l'armée américaine à proximité du détroit d'Ormuz.

Le maintien mercredi d'un baril de pétrole Brent sous les 100 dollars donne cependant à penser que les investisseurs veulent toujours à un accord de paix.

"Les marchés attendent simplement quelque chose de concret concernant un accord entre les Etats-Unis et l'Iran", écrit dans une note Kyle Rodda, analyste marchés financiers chez Capital.com, notant que de nombreuses nouvelles sont déjà intégrées dans les cours.

Aux valeurs, Capgemini CAPP.PA , qui a dit viser une croissance du chiffre d'affaires de 5,5% à 7,5% à horizon 2028, chute de 4,2%, en queue du CAC 40, ses perspectives à moyen-terme ayant visiblement déçu.

Eramet ERMT.PA abandonne 3,25% après l'annonce de la nomination de Simon Henochsberg au poste de directeur financier. Le groupe minier français a également annoncé un redémarrage partiel de la production de HMC sur le site de Grande Côte au Sénégal après un incendie survenu en février.

Pluxee PLX.PA reflue de 1,0%, le groupe étant visé par une enquête de l'autorité chilienne de la concurrence.

L'indice de l'automobile sur le Stoxx 600 .SXAP (+1,87%) est bien orienté alors que la demande de véhicules électriques a permis au secteur en Europe de poursuivre sa croissance en avril, selon les données de l'Association des constructeurs automobiles européens. Renault RENA.PA gagne 3,55% et Stellantis STLAM.MI 2,27%.

Ailleurs en Europe, Volvo Cars VOLCARb.ST bondit de 7,90%, le groupe détenu majoritairement par le chinois Geely Holding

0175.HK ayant dit avoir reçu l'autorisation du gouvernement américain pour continuer à exporter aux Etats-Unis des véhicules dits connectés.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAC 40
8 235,24 Pts Euronext Paris +0,76%
CAPGEMINI
100,4500 EUR Euronext Paris -3,69%
DAX
25 308,51 Pts XETRA +0,49%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
50 461,68 Pts Index Ex -0,23%
ERAMET
53,3500 EUR Euronext Paris -3,61%
EURO STOXX 50
6 109,19 Pts DJ STOXX +0,74%
FTSE 100
10 506,82 Pts FTSE Indices +0,15%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
GEELY AUTOMOBILE
2,079 EUR Tradegate -1,02%
NASDAQ Composite
26 656,18 Pts Index Ex +1,19%
PLUXEE
11,4700 EUR Euronext Paris -3,61%
Pétrole Brent
96,85 USD Ice Europ -2,44%
Pétrole WTI
90,36 USD Ice Europ -3,31%
RENAULT
29,8300 EUR Euronext Paris +4,08%
S&P 500 INDEX
7 519,12 Pts CBOE +0,61%
STELLANTIS
7,044 EUR MIL +4,15%
STOXX Europe 600
630,30 Pts DJ STOXX +0,36%
STOXX Europe 600 Auto.& Parts
476,16 Pts DJ STOXX +3,21%
STOXX Europe 600 Banks
376,39 Pts DJ STOXX +0,49%
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SOITEC
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