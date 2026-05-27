Les Bourses mondiales en hausse, portées par la tech et les espoirs d'apaisement au Moyen-Orient

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / Eric PIERMONT )

Les Bourses mondiales sont portées mercredi par les records de la tech et les espoirs d'apaisement autour du détroit d'Ormuz, oubliant un temps l'inflation et les mises en garde de la Banque centrale européenne (BCE).

Vers 7H50 GMT, Paris (+0,52%), Francfort (+0,65%) et Milan (+0,20%) repartaient ainsi à la hausse, après leur recul de la veille, tirées par les records enregistrés à Wall Street et en Asie.

Londres flirtait avec son point d'équilibre (-0,09%), pénalisée par la baisse des cours du pétrole.

"Les investisseurs ont actuellement peu de chances d’échapper à l’extrême dynamique haussière sur le marché des actions portée par les valeurs liées à l’IA et aux semi‑conducteurs", résume l'analyste Andreas Lipkow de CMC Markets.

"En Asie, le Nikkei japonais et le Kospi coréen ont atteint de nouveaux sommets historiques", ajoute-t-il.

A Séoul, l'indice Kospi a grimpé de 4,91%, soutenu par ses géants de la tech et des semi-conducteurs, à l'image de Samsung (+2,68%) et de SK Hynix (+9,31%).

Fabricant de puces mémoire, SK Hynix a d'ailleurs dépassé mercredi pour la première fois la barre des 1.000 milliards de dollars, portée par une colossale envolée de la demande mondiale liée à l'IA.

Même chose à New York où le Nasdaq (+1,19%) a tutoyé de nouveaux records la veille. Le géant des puces Micron est également entré dans le club des capitalisations supérieures à 1.000 milliards de dollars après une séance record (+19,29%, à 895,88 dollars).

"Il semble que les tensions géopolitiques ne préoccupent plus autant les investisseurs qu’au cours des semaines précédentes", résume Ipek Ozkardeskaya, analyste senior pour Swissquote. A moins que "les investisseurs continuent d’ignorer les risques", ajoute Andreas Lipkow.

Contrairement aux bonnes nouvelles dans l'écosystème de la tech, les messages en provenance du Moyen-Orient sont toujours ambivalents. Mercredi matin, les Gardiens de la Révolution ont jugé "faible" la probabilité d'une reprise de la guerre avec les Etats-Unis.

Mais la veille, l'Iran a accusé les Etats-Unis d'avoir violé le cessez-le-feu après des frappes américaines nocturnes dans le sud du pays, tandis qu'au Liban des attaques israéliennes ont fait 31 morts, selon les autorités locales.

Pétrole en baisse

Les opérateurs sur le marché pétrolier préfèrent aussi parier sur une détente dans le détroit d'Ormuz, goulot d'étranglement de 20% de l'offre globale de pétrole.

Référence du brut, le Brent de la mer du nord s'échangeait vers 08H00 GMT à 97,28 dollars le baril (-2,31%). Le prix du WTI américain glissait sur la même pente baissière (91,06 dollars, -3,01%).

Les taux reculent, mais hausse des taux en vue pour la BCE

La détente s'observait également sur le marché obligataire des emprunts d'Etat, capteur des risques d'inflation.

Le rendement du Bund allemand à dix ans continuait de baisser à 2,96% contre près de 2,98% la veille. Son équivalent français reculait également à 3,57% contre 3,59%.

"Les investisseurs commencent à réduire légèrement leurs anticipations de nouvelles hausses de taux" si "les tensions énergétiques continuent de se calmer", observe John Plassard de Cité Gestion.

En Europe, ils misent en revanche toujours sur une hausse des taux lors de la prochaine réunion de la Banque centrale européenne (BCE) mi-juin.

La représentante allemande de la BCE, Isabel Schnabel, a en effet déclaré mardi qu'elle voterait en faveur d'une telle décision, même s'il y avait un accord pour mettre fin à la guerre en Iran.

"En zone euro, le choc énergétique alimente des tensions inflationnistes persistantes, incitant la BCE à préparer une intervention sur ses taux dès le mois de juin", résument les analystes de Natixis.

D'ailleurs, "l’Europe est plus exposée à l’inflation importée de l’énergie et au +repricing+ (décision haussière) des banques centrales", par rapport aux Etats-Unis, commente Florian Ielpo, analyste financier chez Lombard Odier.

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