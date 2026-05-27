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L'Europe rebondit avec la baisse du pétrole et dans le sillage de Wall Street
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 10:07

Logo de la bourse Euronext près de Paris

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Les principales Bourses européennes rebondissent mercredi avec le ‌léger reflux des cours pétroliers, du dollar et des rendements obligataires et dans le sillage des records à Wall Street, ​malgré des doutes sur la fragile trêve entre les Etats-Unis et l'Iran.

À Paris, le CAC 40 prend 0,44% à 8.209,01 points vers 07h30 GMT, après un repli de 1,03% mardi. À Londres, le FTSE 100 est quasiment stable et à ​Francfort, le Dax avance de 0,57%.

L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,64% et le FTSEurofirst 300 de 0,29%. Le Stoxx 600 gagne 0,31%, se rapprochant de nouveau ​de son pic historique d'avant le déclenchement des frappes israélo-américaines ⁠contre l'Iran.

Hormis l'énergie et les "utilities", tous les grands compartiments du Stoxx 600 sont dans le vert, à commencer ‌par la consommation cyclique qui prend 1,38%.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent une hausse de 0,24% pour le Dow Jones, de 0,13% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,18% ​pour le Nasdaq. Cela intervient au lendemain ‌d'une séance en ordre dispersé où le S&P-500 et le Nasdaq ont battu leurs ⁠précédents records du 14 mai, portés par l'optimisme autour de l'intelligence artificielle (IA) qui a relégué au second plan les inquiétudes sur le conflit au Moyen-Orient.

L'Iran a déclaré mardi que les Etats-Unis avaient enfreint le cessez-le-feu en vigueur depuis près de sept ⁠semaines, après les frappes ‌effectuées lundi soir par l'armée américaine à proximité du détroit d'Ormuz.

Le maintien mercredi d'un baril de ⁠pétrole Brent sous les 100 dollars donne cependant à penser que les investisseurs veulent toujours à un accord de ‌paix.

"Les marchés attendent simplement quelque chose de concret concernant un accord entre les Etats-Unis et l'Iran", écrit ⁠dans une note Kyle Rodda, analyste marchés financiers chez Capital.com, notant que de nombreuses ⁠nouvelles sont déjà intégrées dans les ‌cours.

Aux valeurs, Capgemini, qui a dit viser une croissance du chiffre d'affaires de 5,5% à 7,5% à horizon 2028, ​chute de 4,2%, en queue du CAC 40, ses perspectives à ‌moyen-terme ayant visiblement déçu.

Eramet abandonne 3,25% après l'annonce de la nomination de Simon Henochsberg au poste de directeur financier. Le groupe minier français a ​également annoncé un redémarrage partiel de la production de HMC sur le site de Grande Côte au Sénégal après un incendie survenu en février.

Pluxee reflue de 1,0%, le groupe étant visé par une enquête de l'autorité chilienne de ⁠la concurrence.

L'indice de l'automobile sur le Stoxx 600 (+1,87%) est bien orienté alors que la demande de véhicules électriques a permis au secteur en Europe de poursuivre sa croissance en avril, selon les données de l'Association des constructeurs automobiles européens. Renault gagne 3,55% et Stellantis 2,27%.

Ailleurs en Europe, Volvo Cars bondit de 7,90%, le groupe détenu majoritairement par le chinois Geely Holding ayant dit avoir reçu l'autorisation du gouvernement américain pour continuer à exporter aux Etats-Unis des véhicules dits connectés.

(Rédigé par ​Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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