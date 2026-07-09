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L'Europe rebondit à l'ouverture, inquiétude autour de l'escalade au Moyen-Orient
information fournie par Reuters 09/07/2026 à 09:45

Les principales Bourses européennes rebondissent jeudi en début de séance, regagnant un peu du terrain perdu la veille suite à la reprise des frappes au Moyen-Orient, une escalade qui se poursuit et qui pourrait continuer à peser sur la tendance.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,44% à 8.288,31 points vers 07h36 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,52% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE cède 0,49%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,75%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,45% et le Stoxx 600 .STOXX 0,44%.

Les marchés d'actions se redressent après une séance difficile mercredi qui a vu le CAC 40 clôturer sur une baisse de plus de 2%, avec la grande majorité des secteurs du Stoxx 600, du transport aérien aux banques, lourdement pénalisés par la nouvelle escalade militaire entre les États-Unis et l'Iran, un sérieux revers pour les espoirs de paix dans la région.

La situation reste volatile jeudi, l'armée américaine ayant dit avoir mené de nouvelles frappes contre l'Iran dans la nuit, provoquant de la part de Téhéran des ripostes qui ont ciblé le Koweït, le Qatar et Bahreïn.

Même si les cours du pétrole baissent légèrement et que les rendements obligataires se sont stabilisés, les marchés restent attentifs à toute nouvelle évolution géopolitique, craignant de voir resurgir les pires craintes inflationnistes si la situation venait à se détériorer.

La Banque centrale européenne (BCE) publiera ce jeudi le compte-rendu de sa réunion du mois dernier, ce qui pourrait apporter des précisions sur la position des responsables de Francfort concernant l'évolution des prix.

Aux valeurs, les valeurs technologiques évoluent dans le vert, dans le sillage de leurs homologues asiatiques plus tôt dans la journée.

À Paris, STMicroelectronics STMPA.PA grimpe de 4% et Soitec SOIT.PA 7%, tandis que les groupes néerlandais BE Semiconductor Industries BESI.AS , ASML Holding NV ASML.AS et ASM International NV ASMI.AS avancent d'environ 3%. Le compartiment techonologique du Stoxx .SX8P avance de 1,58%.

Les fabricants de semi-conducteurs ont connu plusieurs séances de prise de bénéfices cette semaines, les investisseurs se demandant si les résultats spectaculaires du secteur pourraient se maintenir.

Un article publié sur le site The Information, selon lequel la Chine pourrait autoriser les entreprises nationales spécialisées dans l'IA à accéder de manière limitée aux puces H200 de Nvidia NVDA.O , a également contribué à redonner confiance au marché.

Après avoir été affectées la veille par les tensions géopolitiques au Moyen-Orient, les banques .SX7P progressent de 1,64% et le secteur du voyage .SXTP de 0,64%.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Benoit Van Overstraeten)

|1|Les valeurs à suivre à la Bourse de Paris et en Europe WATCH/LFR |1|

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