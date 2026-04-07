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L'Europe prudente face à l'échéance de l'ultimatum de Trump
information fournie par Reuters 07/04/2026 à 09:43

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

Siège du LSEG (London Stock Exchange Group) à Londres

Les principales Bourses européennes font ‌preuve de prudence en début de séance mardi, à l'approche de l'expiration ​d'ici ce soir de l'ultimatum donné par le président américain Donald Trump à Téhéran.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,51% à 8.003,11 points vers 07h10 ​GMT. À Francfort, le Dax recule de 0,03% et à Londres, le FTSE 100 prend 0,15%.

L'indice ​EuroStoxx 50 est en baisse de ⁠0,11%, le FTSEurofirst 300 grapille 0,06% et le Stoxx 600 avance de ‌0,11%.

Les investisseurs sont tenus en haleine par le compte à rebours de l'ultimatum fixé par Donald Trump à Téhéran jusqu'à ​mercredi minuit GMT pour ‌un cessez-le-feu et une réouverture immédiate du détroit d'Ormuz.

Faute ⁠de quoi, le président américain menace l'Iran d'une "destruction complète".

"Toute mise à exécution des menaces visant les infrastructures énergétiques iraniennes marquerait une escalade significative, augmentant le ⁠risque de représailles ‌susceptibles de perturber davantage les installations énergétiques du Golfe", a ⁠déclaré Vasu Menon, directeur général chargé de la stratégie d'investissement chez ‌OCBC à Singapour.

Le conflit au Moyen-Orient ravive ainsi les craintes ⁠de stagflation, autrement dit une inflation élevée associée à une ⁠faible croissance, bouleversant ‌les perspectives mondiales en matière de taux d'intérêt.

La Banque centrale européenne (BCE) doit se ​tenir prête à relever ses ‌taux d'intérêt sans tarder si des signes de pressions persistantes sur les prix apparaissent, a par ​ailleurs déclaré Dimitar Radev, membre du Conseil des gouverneurs de l'institution monétaire.

Les PMI sur l'activité du secteur privé de la zone euro sont ⁠par ailleurs attendus aujourd'hui après l'ouverture.

Aux valeurs, à Paris, Vivendi plus de 12% et Bolloré près de 7% après que Pershing Square, le fonds de Bill Ackman, a annoncé mardi avoir proposé de racheter Universal Music Group (UMG). Ce dernier grimpe de plus de 18% à Amsterdam.

(Rédigé par Coralie Lamarque, ​édité par Augustin Turpin)

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