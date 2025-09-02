L'Europe prudente avant l'inflation en zone euro, Nestlé chute

Les principales Bourses européennes ont ouvert en baisse mardi dans l'attente de la publication de données sur l'inflation en zone euro.

À Paris, le CAC 40 .FCHI recule de 0,18% à 7.693,42 points vers 07h47 GMT. À Londres, le FTSE 100 .FTSE recule de 0,36% et à Francfort, le Dax .GDAXI cède 0,77%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E abandonne 0,62% et le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,42%. Le Stoxx 600 .STOXX perd 0,72%, plombé principalement par l'immobilier, les "utilities" et le nouvelles technologies.

Les contrats à terme à Wall Street préfigurent également de faibles variations avec une baisse de 0,07% pour le Dow Jones

.DJI , de 0,02% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,06% pour le Nasdaq .IXIC au lendemain d'un week-end prolongé, les marchés américains étant fermés lundi pour le "Labour Day".

L'attentisme devrait également dominer à Wall Street avant la publication vendredi du rapport mensuel officiel sur l'emploi américain.

En zone euro, les données préliminaires sur les prix à la consommation (CPI) pour le mois d'août sont attendus à 9h00 GMT alors que le marché cherche à déterminer si la Banque centrale européenne (BCE) en a fini avec son cycle actuel de baisse des taux ou si une ultime réduction est encore possible d'ici la fin de l'année. Le consensus Reuters table sur une inflation stable à 2,0% en rythme annuel.

Outre l'inflation en zone euro, l'indice ISM de l'activité manufacturière aux Etats-Unis sera surveillé dans l'après-midi, tandis que des statistiques en Europe sur les ventes au détail, le produit intérieur brut (PIB) et les PMI sont attendues cette semaine.

Signe de la prudence des investisseurs, l'or a atteint mardi un niveau record, tandis que l'indice de la volatilité à Wall Street .VIX remonte légèrement autour des 17 points.

Aux valeurs, Nestlé NESN.S recule de 3,48%. Le groupe a annoncé lundi la nomination de Philipp Navratil au poste de directeur général à la suite du départ immédiat de Laurent Freixe, remercié pour avoir enfreint un code de conduite professionnelle.

Kering PRTP.PA avance de 4,56% et LVMH LVMH.PA prend 2,95%, HSBC étant passé de "conserver" à "acheter" sur les deux géants du luxe.

Le groupe suisse d'investissement Partners Group PGHN.S prend 4,79%, porté par ses résultats du premier semestre de l'année, tandis que le géant polonais de logistique Inpost

INPST.AS chute de 5,21% après un deuxième trimestre jugé décevant.

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)