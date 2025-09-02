Saint-Gobain: une nouvelle Directrice de la Stratégie information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 15:52









(Zonebourse.com) - Le groupe annonce la nomination de Céline Da Silva au poste de Directrice de la Stratégie de Saint-Gobain à compter du 1er octobre 2025. Elle est rattachée à Maud Thuaudet, Directrice Financière du Groupe.



Elle succède à Noémie Chocat, qui prendra de nouvelles fonctions opérationnelles en Amérique du Nord à compter du 1er janvier 2026.



Céline Da Silva occupe depuis 2021 le poste de Directrice Financière de l'activité Céramiques. Elle a participé à plusieurs opérations de croissance externe aux États-Unis, en Chine et en Europe, ainsi qu'à la cession de l'activité mondiale des Cristaux et des activités céramiques au Brésil.



Elle a occupé différents postes en Contrôle de Gestion au sein de Saint-Gobain Sekurit, avant d'être nommée en 2012 Directrice Financière de Sekurit au Mexique, puis en 2016 Directrice Financière Transport et Autover, et, en 2020, Directrice pour le projet de transformation digitale du Groupe.





