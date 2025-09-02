 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Saint-Gobain: une nouvelle Directrice de la Stratégie
information fournie par Cercle Finance 02/09/2025 à 15:52

(Zonebourse.com) - Le groupe annonce la nomination de Céline Da Silva au poste de Directrice de la Stratégie de Saint-Gobain à compter du 1er octobre 2025. Elle est rattachée à Maud Thuaudet, Directrice Financière du Groupe.

Elle succède à Noémie Chocat, qui prendra de nouvelles fonctions opérationnelles en Amérique du Nord à compter du 1er janvier 2026.

Céline Da Silva occupe depuis 2021 le poste de Directrice Financière de l'activité Céramiques. Elle a participé à plusieurs opérations de croissance externe aux États-Unis, en Chine et en Europe, ainsi qu'à la cession de l'activité mondiale des Cristaux et des activités céramiques au Brésil.

Elle a occupé différents postes en Contrôle de Gestion au sein de Saint-Gobain Sekurit, avant d'être nommée en 2012 Directrice Financière de Sekurit au Mexique, puis en 2016 Directrice Financière Transport et Autover, et, en 2020, Directrice pour le projet de transformation digitale du Groupe.

Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

