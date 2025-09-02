Saint-Gobain: une nouvelle Directrice de la Stratégie
Elle succède à Noémie Chocat, qui prendra de nouvelles fonctions opérationnelles en Amérique du Nord à compter du 1er janvier 2026.
Céline Da Silva occupe depuis 2021 le poste de Directrice Financière de l'activité Céramiques. Elle a participé à plusieurs opérations de croissance externe aux États-Unis, en Chine et en Europe, ainsi qu'à la cession de l'activité mondiale des Cristaux et des activités céramiques au Brésil.
Elle a occupé différents postes en Contrôle de Gestion au sein de Saint-Gobain Sekurit, avant d'être nommée en 2012 Directrice Financière de Sekurit au Mexique, puis en 2016 Directrice Financière Transport et Autover, et, en 2020, Directrice pour le projet de transformation digitale du Groupe.
