Crédit Agricole nomme un nouveau directeur général pour CAWL information fournie par Cercle Finance • 02/09/2025 à 16:20









(Zonebourse.com) - Crédit Agricole fait part de la nomination par son conseil d'administration, à compter du 1er septembre, de Jean-Luc Thérond comme directeur général de CAWL, société issue d'un partenariat stratégique avec Worldline et visant à proposer aux commerçants des solutions de paiement.



Remplaçant Meriem Echcherfi qui devient directrice générale de la Fédération Nationale du Crédit Agricole, Jean-Luc Thérond est membre du comité de direction de Crédit Agricole SA . Depuis juin 2019, il est directeur général adjoint de Crédit Agricole Payment Services, en charge du pôle développement.



Conçues pour répondre aux besoins spécifiques de tous les types de marchands, les offres CAWL sont progressivement distribuées en 2025 via les banques Crédit Agricole et LCL, et en direct avec des équipes commerciales dédiées et des canaux digitaux.





