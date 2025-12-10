L'Europe prudente à l'ouverture, la Fed attendue

Les principales Bourses européennes évoluent sur une note prudente mercredi en début de séance avant la décision de la Réserve fédérale (Fed) attendue dans la soirée, l'incertitude persistant surtout à l'orientation future de la politique monétaire américaine.

À Paris, le CAC 40 .FCHI perd 0,14% à 8.041,34 points vers 08h18 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI recule de 0,01% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE grappille 0,14%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,05%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 0,01% et le Stoxx 600 .STOXX 0,02%.

Les investisseurs se montrent prudents à l'approche la décision de la banque centrale américaine sur les taux d'intérêt, prévue mercredi à 19h00 GMT, et surtout avant de connaître les prévisions de la Fed sur l'évolution future des taux, les analystes craignant une approche plus restrictive que prévu initialement.

Dans la zone euro, les investisseurs suivront plus tard dans la matinée un discours de la présidente de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, qui doit s'exprimer lors d'une conférence à Londres.

Ses propos seront très suivis, car les attentes d'une nouvelle baisse des taux par l'institut de Francfort en 2026 se sont évanouies après les déclarations d'Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE, qui a affirmé lundi que la prochaine décision pourrait être plutôt une hausse, mais pas dans l'immédiat.

Ce commentaire a fait grimper les rendements obligataires en début de semaine et suscite des réactions de la part d'autres membres de la banque centrale.

François Villeroy de Galhau, membre du comité de politique monétaire de l'institution, a déclaré mercredi dans une interview qu'il ne prévoyait pas un tel scénario dans un avenir proche.

"Il n'y a vraiment pas de raison d'envisager une hausse des taux dans un avenir proche, contrairement à certaines rumeurs spéculations que qu'on a pu entendre", a-t-il dit sur Europe 1.

Celui qui est également gouverneur de la Banque de France (BdF) a par ailleurs déclaré que cette institution relèvera ses prévisions annuelles pour le pays en 2025 et 2026 le 19 décembre prochain.

Les députés français ont adopté mardi le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) pour 2026 à l'issue d'un scrutin très serré, apportant un certain soulagement aux marchés obligataires du pays avant l'adoption encore incertaine du budget de l'État.

Aux valeurs, M6 MMTP.PA recule de près de 4% après un abaissement de recommandation par JP Morgan, tandis que Vinci,

SGEF.PA , dégradé à son tour par Exane BNP Paribas, perd 2,5%.

Delivery Hero DHER.DE s'envole de 7% dans les premiers échanges après avoir dit mardi dans une lettre aux actionnaires qu'il envisageait différentes options stratégiques face à la pression exercée par ses principaux investisseurs.

TUI TUI1n.DE recule de 2,2% après avoir publié mercredi des perspectives plus prudentes pour 2026 que celles attendues par le marché, citant l'environnement commercial actuel et les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques qui prévalent.

Siemens Energy ENR1n.DE prend 3,7%, bénéficiant des perspectives optimistes de GE Vernova GEV.N grâce à la forte demande en énergie des centres de données.

