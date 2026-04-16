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L'Europe progresse prudemment, l'Iran et les résultats financiers dans le viseur
information fournie par Reuters 16/04/2026 à 09:47

Les principales Bourses européennes progressent prudemment jeudi en début de séance, les investisseurs attendant des nouvelles concernant les négociations en vue d'un accord de paix en Iran, tout en analysant une série de résultats d'entreprises dont certains mettent en évidence l'impact de la guerre.

À Paris, le CAC 40 .FCHI gagne 0,19% à 8.290,24 points vers 07h34 GMT. À Francfort, le Dax .GDAXI avance de 0,14% et à Londres, le FTSE 100 .FTSE prend 0,21%.

L'indice EuroStoxx 50 .STOXX50E gagne 0,37%, le FTSEurofirst 300 .FTEU3 avance de 0,23% et le Stoxx 600

.STOXX prend 0,23%.

Malgré les incertitudes qui pèsent encore sur les pourparlers, la perspective de discussions entre Israël et le Liban qui seraient suivies d'une trêve ravive jeudi les espoirs d'accord en vue de mettre fin à la guerre en Iran et plus globalement au Moyen-Orient.

Ces espoirs ont permis aux marchés d'actions de se redresser après un mois et demi de turbulences géopolitiques.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont atteint des sommets historiques mercredi, et l'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo leur a emboîté le pas jeudi, ce qui témoigne du regain d'optimisme qui règne.

La saison des résultats du premier trimestre bat par ailleurs son plein et stimule surtout le compartiment technologique de l'indice Stoxx .SX8P , qui progresse de 1,59% grâce à un bénéfice record au premier trimestre de TSMC

2330.TW , entraînant dans son sillage le secteur européen des semi-conducteurs.

A Paris, Kering PRTP.PA , qui a dévoilé un nouveau plan stratégique visant à relancer la croissance, perd 3,4%, poursuivant ainsi ses pertes de la veille après la publication de ses ventes trimestrielles.

Pernod Ricard PERP.PA , qui a averti que le déclin du tourisme lié à la guerre en Iran pèserait sur son activité de "travel retail" et son chiffre d'affaires annuel, cède 1,3%.

La compagnie aérienne low-cost easyJet EZJ.L a ouvert en baisse de près de 7% après avoir annoncé s'attendre à une perte avant impôts plus importante au premier semestre en raison de la flambée des prix du carburant et de l'augmentation des provisions pour litiges.

Elle réduit toutefois ses pertes et cède 1,5% vers 07h33 GMT.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAC 40
8 286,07 Pts Euronext Paris +0,28%
DAX
24 202,35 Pts XETRA +0,20%
EASYJET
368,350 GBX LSE -0,87%
EURO STOXX 50
5 942,49 Pts DJ STOXX +0,16%
FTSE 100
10 571,35 Pts FTSE Indices -0,18%
FTSEurofirst 300 Index - Perso
7 435,55 Pts FTSE Indices 0,00%
KERING
248,1000 EUR Euronext Paris +0,77%
PERNOD RICARD
67,2000 EUR Euronext Paris +0,84%
Pétrole Brent
98,61 USD Ice Europ +0,41%
Pétrole WTI
93,59 USD Ice Europ +0,58%
STOXX Europe 600
617,01 Pts DJ STOXX 0,00%
STOXX Europe 600 Technology
877,47 Pts DJ STOXX +0,33%
TSMC
17,2402 USD OTCBB 0,00%
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