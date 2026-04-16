Repsol reprend le contrôle de ses activités pétrolières au Venezuela

( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Le géant énergétique espagnol Repsol a annoncé jeudi avoir signé un accord avec le gouvernement vénézuélien pour reprendre le contrôle et développer fortement la production de sa co-entreprise pétrolière au Venezuela, dont l'activité était très perturbée depuis 2025

Cet accord permettra à Repsol de reprendre le contrôle opérationnel de sa coentreprise Petroquiriquire, créée pour développer et exploiter des champs pétrolifères dans l'est du Venezuela, a indiqué la société dans un communiqué. Repsol détient 40% de Petroquiriquire, et la compagnie publique PDVSA en contrôle 60%.

Le groupe espagnol a indiqué être prêt à augmenter sa production pétrolière brute dans le pays de 50% en 12 mois, et de même la tripler d'ici trois ans si "les conditions nécessaires" sont réunies.

"Cet accord souligne l'engagement de Repsol envers le Venezuela, où nous opérons sans interruption depuis 1993", a déclaré le directeur de l'exploration et de la production de l'entreprise, Francisco Gea, dans un communiqué.

"Nous disposons des actifs ainsi que des capacités techniques, opérationnelles et humaines sur le terrain pour augmenter notre production dans le pays", a-t-il ajouté.

Repsol a précisé que sa production pétrolière au Venezuela s'élevait aujourd'hui à environ 45.000 barils par jour, principalement au sein de Petroquiriquire.

L'accord a été signé entre Repsol, le ministère vénézuélien des hydrocarbures et PDVSA.

En mars, le gouvernement vénézuélien avait déjà signé avec Repsol et la compagnie italienne Eni pour renforcer un projet gazier auquel les deux entreprises participent depuis 2009.

Les opérations de Repsol au Venezuela ont été très limitées depuis 2025 par la révocation unilatérale par Washington de sa licence d'exploitation, une décision qui a également concerné les autres acteurs étrangers présents sur place.

La manne pétrolière du Venezuela -- qui détient les plus importantes réserves prouvées de brut du monde -- a été au centre de l'intervention des Etats-Unis dans ce pays, dont ils ont arrêté et emprisonné le président Nicolas Maduro en janvier lors d'une opération militaire éclair à Caracas.

Les nouvelles autorités, dirigées par la présidente intérimaire Delcy Rodríguez, ont coopéré avec l'administration du président américain Donald Trump et introduit des réformes pour libéraliser le secteur.

Après que les États-Unis ont accordé des licences à Repsol et à cinq autres majors pétrolières en février pour opérer au Venezuela, le directeur général de l'entreprise, Josu Jon Imaz, avait déclaré: "nous préparons tout pour relancer et reprendre nos activités".