CDC Habitat a investi 4,7 milliards d'euros en 2025 pour construire et rénover des logements

Le bailleur social CDC Habitat, filiale de la Caisse des dépôts (CDC), bras financier de l'Etat, a investi 4,7 milliards d'euros en 2025 pour créer des logements neufs et rénover son parc existant.

( AFP / DAMIEN MEYER )

Durant l'année, la filiale logement de la CDC, a livré 20.091 logements flambant neufs et a commencé la construction de 20.000 autres.

Il s'agit d'un "très haut niveau de production si on compare aux niveaux d'il y a quelques années. La dynamique a été excellente", tout comme c'était déjà le cas en 2024, se félicite Clément Lecuivre, nouveau président du directoire de CDC Habitat.

Au total, le groupe gère 573.465 logements fin 2025, après la vente de plus de 6.400 logements et la démolition de 3.650 autres.

Avec 3,95 milliards d'euros investis dans la production de logements neufs et 750 millions d'euros dans la rénovation, le montant des investissements est lui aussi "historiquement haut", tiré par la volonté de CDC Habitat d'être un "acteur contra-cyclique" dans un contexte de crise de l'immobilier neuf depuis trois ans.

Le groupe investit aussi pour réduire ses émissions de carbone et pour adapter son parc au changement climatique.

Cette stratégie est d'ailleurs "en ligne avec les orientations annoncées par le Premier ministre sur l'électrification", souligne Clément Lecuivre. Sébastien Lecornu a présenté vendredi des objectifs d'électrification dont la sortie du gaz de 2 millions de logements sociaux d'ici 2050.

"On essaie déjà de supprimer au maximum le gaz" dans notre parc. Et là où le gaz est encore utilisé pour le chauffage et l'eau chaude, "à compter de 2026, 25% de nos consommations de gaz seront du biogaz", détaille le président dont la nomination a été validée fin mars.

Pour cette année, il espère pouvoir maintenir le même niveau d'activité qu'en 2025, avec une surveillance des conséquences de la guerre au Moyen-Orient, qui contribue à faire remonter l'inflation via la hausse des prix de l'énergie.

"Je ne suis pas inquiet sur notre capacité à atteindre nos objectifs", mais une augmentation des taux d'intérêt pèserait sur l'ensemble des acteurs du secteur, reconnaît-il.

Les bailleurs sociaux sont financés en partie avec les fonds du Livret A, prêté par la Caisse des dépôts à un taux d'intérêt de 1,5% actuellement. Mais le bras financier de l'Etat pourrait l'augmenter dès cet été.

Avec des taux "autour de 2%, on reste dans des conditions favorables pour financer le logement sociaux", rassure Clément Lecuivre.