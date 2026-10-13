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L'Europe prévue en ordre dispersé ce matin
information fournie par Zonebourse 13/10/2026 à 08:05

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Mardi, à l'ouverture, les grands indices du Vieux-Continent devraient connaître des fortunes diverses. Selon les futures, le CAC 40 devrait céder 0,50%, tandis que le DAX 40 ne devrait perdre que 0,12% et le FTSE 100 est attendu en hausse de 0,20%.

Hier, non sans difficulté pour certaines, les places européennes ont réussi à enchaîner une nouvelle hausse. Le CAC 40 a progressé de 0,38%, à 7 833 points, tandis que le DAX 40 à Francfort et le FTSE 100 à Londres ont fait un peu mieux avec des gains respectifs de 0,76% et 0,99%.

La veille, les marchés ont été confrontés à une actualité riche, notamment en ce qui concerne le pétrole ou le diesel, avec le retour du diesel russe sur le marché après un accord entre Washington et Moscou, mais un regain de tensions au Moyen-Orient, notamment avec les frappes des houthis sur l'Arabie saoudite.

Depuis, les violences se sont intensifiées à Riyad avec de nouvelles frappes des Houthis hier soir.

Malgré ces événements, les cours de l'or noir sont en léger repli. A New York, le WTI cède 0,63%, à 922,59 dollars, et à Londres, le Brent de la mer du Nord recule de 0,42%, à 105,50 dollars.

Aux Etats-Unis, hier soir, les marchés ont terminé en ordre dispersé avec un Dow Jones en progression de 0,38%, alors que le S&P 500 n'a cédé que 0,06% et le Nasdaq 100 a perdu 0,71%.

Aujourd'hui, au niveau de la macro-économie, les investisseurs ont déjà pris connaissance de l'inflation allemande du mois de septembre. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 0,6% le mois dernier, conformément aux prévisions, portant la hausse en rythme annuel à 3,3%, là aussi une donnée sans surprise.

Parmi les autres indicateurs du jour, les intervenants surveilleront à 16h, les ventes de logements existants du mois de septembre.

En attendant, sur le marché des devises, l'euro est en hausse face au billet vert ( 0,12%) et se négocie contre 1,1172 dollar.

Dans l'actualité des valeurs

LVMH sera particulièrement surveillé ce matin après sa publication trimestrielle. Les ventes du groupe n'ont augmenté que de 1% en organique, à 18,504 milliards d'euros. Au deuxième trimestre, elles avaient connu une progression de 3%, à 19,524 milliards d'euros. LVMH explique que la dynamique a été freinée par un ralentissement de la demande en Chine, compensée par la bonne tenue des marchés américain, européen et japonais.

De son côté, Publicis a dévoilé une croissance organique du revenu net de 5% au troisième trimestre, en accélération par rapport aux six premiers mois de l'année.

Dans le reste de l'actualité, Crédit Agricole a fait part de la signature d'un accord avec Lone Star Funds en vue de l'acquisition de 100% du capital d'IKB Deutsche Industriebank AG ("IKB"), l'un des premiers partenaires financiers du Mittelstand allemand.

Aux Etats-Unis, plusieurs géants de la cote se plieront à l'exercice des trimestriels. Sont attendus avant l'ouverture des marchés aux Etats-Unis, les comptes de : JP Morgan, Johnson & Johnson, Goldman Sachs, Wells Fargo ou encore Citigroup.

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