L'Europe prend un Spritz et les États-Unis sont en gueule de bois pour Campari

Le groupe italien de spiritueux Campari, propriétaire notamment des marques Aperol, Campari et Wild Turkey, publie des ventes trimestrielles légèrement supérieures aux attentes, portées par la bonne dynamique européenne. La faiblesse du marché américain vient toutefois ternir cette publication.

Au troisième trimestre 2026, Campari enregistre un chiffre d'affaires de 777 MEUR, en hausse de 3,2% sur un an, légèrement au-dessus du consensus. La croissance organique atteint 3,4%, marquant un sixième trimestre consécutif de progression.

Sur les neuf premiers mois de l'année, les ventes s'établissent à 2,29 MdsEUR, en hausse de seulement 0,4% en données publiées, mais de 2,9% à périmètre et taux de change constants. L'écart s'explique principalement par les cessions de Cinzano et d'Averna, ainsi que par un effet de change défavorable.

L'Europe compense la faiblesse américaine. Selon AlphaValue, la croissance organique européenne atteint environ 8% au troisième trimestre, largement au-dessus des 3% anticipés. En Amérique du Nord, les ventes reculent d'environ 2%, alors que les analystes tablaient sur une progression de 2,8%. Les apéritifs et la tequila restent les principaux moteurs de croissance du groupe.

Malgré ces disparités géographiques, Campari confirme ses objectifs annuels. Le groupe table sur une croissance organique des ventes d'environ 3% et une amélioration de sa marge opérationnelle ajustée. L'entreprise anticipe néanmoins un léger recul de ses ventes aux Etats-Unis sur l'ensemble de l'exercice.

Pour AlphaValue, la publication ne réserve pas de véritable surprise positive. La croissance organique ressort exactement au niveau du consensus et les perspectives restent inchangées. Le bureau d'analyse souligne également l'impact attendu de 20 MEUR des droits de douane américains sur la rentabilité, partiellement atténué par le remboursement de 15 MEUR de droits acquittés en 2025. Dans ce contexte, AlphaValue anticipait une réaction boursière neutre à légèrement négative, la faiblesse des perspectives américaines risquant de peser sur le titre malgré la bonne performance européenne.